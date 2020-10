Plus de 1.000 malades Covid aux soins intensifs

La Belgique a recensé en moyenne 15.316 nouveaux cas de Covid-19 entre le 20 et le 26 octobre inclus, ce qui représente une hausse de 38% par rapport à la période de calcul précédente, ressort-il vendredi matin du bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano . Au total, 392.258 infections ont été dénombrées depuis le début de l'épidémie.

79 morts par jour

618 hospitalisations par jour

Les admissions à l'hôpital atteignent une moyenne quotidienne de 618 entre le 23 et le 30 octobre, soit une hausse de 77%. On est toujours au-dessus du pic de la première vague, mais il s'agit d'une légère baisse par rapport aux jours précédents. Faut-il y voir un réel ralentissement des hospitalisations? Difficile à dire à ce stade. Quoiqu'il en soit, la pression sur les hôpitaux, qui ont annoncé leur passage en phase d'alerte maximale hier, continue à s'accroître. Actuellement, 6.187 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+4%), dont 1.057 en soins intensifs (+9%). Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 25,1% à l'échelle nationale.