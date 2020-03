Plus de 3.000 morts aux États-Unis

Les 100.000 masques commandés par le gouvernement flamand pour les hôpitaux de revalidation ne sont pas du type FFP2, rapporte De Tijd. Le quotidien a consulté un échange de mails entre les hôpitaux en question et l'agence sanitaire flamande (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) et il en ressort que les masques reçus ne sont pas de bonne qualité et ne sont pas certifiés. Ils ont été produits à destination de l'industrie et pas du secteur des soins de santé.