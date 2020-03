Plus de 3.000 personnes hospitalisées

Plus de 3.000 personnes (3.042) étaient hospitalisées vendredi en Belgique en raison du coronavirus. C’est une progression de 490 patients supplémentaires en 24 heures . Dans le même temps, 183 patients étaient sortis de l'hôpital (858 depuis le début de la crise). Quelque 690 personnes se trouvaient toujours en soins intensifs (+85 patients en un jour). C’est un tiers de la capacité totale, qui est à présent de 2.081 lits. "La possibilité d'étendre ce nombre existe et nos services ont également la capacité de redistribuer les patients ailleurs si certains hôpitaux sont saturés", a précisé Benoît Ramacker, le porte-parole du Centre de crise.

Une certaine amélioration

En dépit de la hausse des chiffres, l’épidémiologue Marius Gilbert (ULB) observe une certaine amélioration de la situation. Il base son affirmation sur le rythme de doublement des contaminations, des hospitalisations et des admissions en soins intensifs (mises sous respirateur). Or ce rythme est en train de ralentir. "Le temps de doublement des cas est plus long qu'il ne l'était avant l'effet des mesures. C'est encourageant. Mais 4 jours de doublement, cela reste considérable et intenable pour nos hôpitaux. On espère que ce temps va encore s'allonger dans les tout prochains jours", indique-t-il sur Twitter.