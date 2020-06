Le congé de maternité ne sera plus raboté

Le texte entériné permet de modifier cette situation: les jours de congé de maladie pris pendant la grossesse seront désormais immunisés et non plus déduits du congé de maternité. Il en sera des mêmes pour les périodes de chômage temporaire ou les écartements (puéricultrices et personnel soignant). Ces différentes circonstances involontaires seront désormais assimilées à du travail.