Plus de 5.000 contaminations en une journée

L'épidémie de Covid s'emballe à nouveau en Belgique. Plus de 3.000 infections quotidiennes en moyenne sont enregistrées et le cap des 5.000 a été franchi lundi. Déconfinera-t-on en avril, comme prévu?

Les chiffres de l'épidémie de Covid sont en nette hausse du côté des infections et des hospitalisations. 3.052 nouvelles infections ont été enregistrées en moyenne chaque jour, entre le 8 et le 14 mars. Il s'agit d'une augmentation de 29% par rapport à la semaine précédente. Et lundi dernier, le cap des 5.000 a même été franchi avec 5.034 nouveaux cas.