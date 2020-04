Pour 60% des Belges, leur situation économique va empirer

Plus de la moitié des Belges ont l’impression d’avoir plus de temps libre. Sans surprise non plus, zoner sur le Web constitue la principale activité des sondés (67%), surtout pour échanger sur les réseaux sociaux (47%). Suivent le rangement de la maison (on a le temps pour…) regarder la télévision en famille, cuisine (44% disent qu’ils en font plus), lire. Un quart disent "réfléchir au futur" et peu (11%) en profitent pour se former. La consommation d’alcool n’explose pas (17% picolent plus), mais plus d’un tiers des gens ont l’impression de prendre du poids.