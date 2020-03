Pour Pierre-Frédéric Nyst (UCM), la police doit permettre aux entreprises de travailler

Le patron de l'UCM estime qu'en faisant fermer des entreprises, la police a une vision restrictive de l’arrêté ministériel prévoyant les mesures d'urgence suite au coronavirus. Pour Pierre-Frédéric Nyst, "l'activité économique doit continuer à tourner".

Sur le pont depuis près d’une semaine, le président de l’Union des classes moyennes (UCM), Pierre-Frédéric Nyst, salue l’artillerie de mesures prises par le Fédéral et le gouvernement wallon. "Elles devraient permettre d’éviter une catastrophe", espère-t-il.

Il n’en reste pas moins inquiet et interpelle le monde politique. "Aujourd’hui, la police a une vision restrictive de l’arrêté ministériel et fait fermer des entreprises. L’activité économique doit continuer à tourner", estime Pierre-Frédéric Nyst. Le point est d’ailleurs au menu du G10 téléphonique prévu ce jeudi matin.

Vous pointez ce matin des décisions de police et des fermetures d’entreprises. Quel est le problème?

Ce matin, on m’a rapporté que la police faisait fermer à certains endroits des entreprises comme des plombiers. L’UCM ne partage pas cette interprétation de l’arrêté ministériel. L’activité économique doit continuer à tourner. Il faut interpréter l’arrêté ministériel de façon correcte. Ces personnes vivent de leurs interventions sur des chantiers. Elles doivent pouvoir continuer à travailler ou alors on décrète que toute l’économie est complètement à l’arrêt.

Nous souhaitons qu’on garantisse également l’activité B2B. Un grossiste doit pouvoir fournir, par exemple, un robinet à un plombier en prenant les précautions sanitaires nécessaires. Nous allons d’ailleurs introduire une demande de dérogation au centre de crise.

"Les gouvernements devaient aller plus loin et sortir de l’argent pour ceux qui allaient se retrouver sans rentrées financières pour qu’ils puissent faire face à des frais incompressibles." Pierre-Frédéric Nyst président de l’UCM

Indépendamment de cette situation confuse dans ce qui est encore permis de faire ou pas, dans quel état d’esprits sont vos membres qui ont dû fermer leur activité? On pense aux restaurateurs ou aux cafetiers...

Beaucoup on vite baissé les bras. Il y a une semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi, beaucoup savaient qu’ils allaient déguster. Mais il y a eu une résilience économique et certains ont décidé de lancer des services traiteur. Mais c’est très difficile de rebondir. Beaucoup ont assez vite décidé de finalement fermer. Avec le confinement, les fermetures se sont généralisées un peu partout.

À l’UCM, on a mis une pression totale sur les gouvernements pour que des mesures soient prises comme des reports de paiement ou de taxes. La pression a pourtant continué à monter chez nos membres. Les gouvernements devaient aller plus loin et sortir de l’argent pour ceux qui allaient se retrouver sans rentrées financières pour qu’ils puissent faire face à des frais incompressibles.

Le gouvernement wallon va octroyer 5.000 euros pour les activités qui doivent fermer. Le Fédéral, de son côté, a accéléré les procédures de droit passerelle. Est-ce suffisant?

Les gouvernement mettent en place des choses vertueuses qui permettront d’éviter une catastrophe. C’est la combinaison des mesures qui est intéressante. Si la crise ne dure pas trop longtemps, nous aurons des entreprises qui auront traversé le désert.

"Le gouvernement wallon a pris ses responsabilités et a été capable de débloquer des moyens supérieurs à la Flandre."

On a fait le forcing auprès du Fédéral pour que le droit passerelle, octroyé pour le secteur Horeca ou les commerces, soit accordé sans délai, et non après un mois d’inactivité. Il n’y aura désormais plus de délai pour cette première ligne. Les autres indépendants qui arrêtent leur activité doivent, eux, prouver un arrêt d’activité sur 7 jours. Ce cas de figure s’applique, par exemple, à un kiné.

À côté, nous avons souhaité que les entités fédérées emboîtent le pas au Fédéral et apportent un complément au droit passerelle. La Région wallonne va débloquer 5.000 euros pour toute entreprise qui arrête son activité dans une série de secteurs comme l’Horeca. Il y aura aussi un forfait de 2.500 euros pour ceux qui doivent réduire l’activité. C’est important. Le gouvernement wallon a pris ses responsabilités et a été capable de débloquer des moyens supérieurs à la Flandre.

Concrètement, un cafetier célibataire touchera 1.266 euros avec le droit passerelle et 5.000 euros de la Région wallonne pour traverser ce désert.

C’est bien si d’autres mesures sont mises en place, comme un report de la TVA, un moratoire sur le paiement des loyers ou des crédit hypothécaires. Si tout le monde joue le jeu, on aura des entreprises préparées pour redémarrer après la crise, même si le report de l’Euro de football est un coup dur pour le secteur Horeca.

Mais si le confinement est prolongé au-delà du 5 avril, est-ce toujours tenable?

C’est un autre scénario. Si on est au 30 juin ou au premier septembre, on est dans une toute autre configuration. Le droit passerelle est mensuel et l’indemnité forfaitaire est un one-shot. Aujourd’hui, les calculs sont faits comme si tout redémarrait le 6 avril. Mais si le confinement se prolonge, ce qui est un risque, il faudra amplifier les mesures. Vivre avec 5.000 euros jusqu’au 5 avril ou jusqu’au 30 juin ou jusqu’en septembre, c’est un autre scénario.