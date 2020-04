"Pour Proxyclick, le confinement est une opportunité"

L’argent frais avait notamment pour objectif de continuer l’expansion sur le sol américain. Pour la gérer au mieux, Gregory Blondeau a donc embarqué femme et enfants direction New York pour de nouvelles aventures. La famille est arrivée le 20 février, quelques jours avant une curieuse période appelée confinement. "Depuis le 11 septembre 2001, c’est le pire moment pour déménager ici", affirme le patron depuis un appartement presque vide. "La majorité de nos affaires sont bloquées à la douane. La pièce où je me trouve se résume à un bureau, une chaise et un lit, qu’on a achetés en urgence", ajoute le patron. On a connu mieux pour un nouveau départ. Pas de quoi affecter l’optimisme du patron, qui gère une équipe de 70 personnes.