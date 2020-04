Pour l'OMS, "il est certainement encore trop tôt pour assouplir les mesures"

Les syndicats et directions des groupes Colruyt et Lidl ont négocié et validé une série de mesures de compensation à octroyer aux travailleurs dans le cadre de la crise sanitaire, indique la CNE mardi. Un accord concernant les compensations temporaires qui sont et vont être appliquées dans l'ensemble du groupe Colruyt a été validé lundi par les différents partenaires sociaux, indiquent mardi les syndicats. Elles ne concernent pas uniquement le personnel de vente et des services centraux de Colruyt, mais aussi ceux des enseignes Bioplanet, Okay, Okay compact, CRU, Dreamland et Dreambaby.