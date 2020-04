Pour le CEO d'Havas, la crise annonce "Les sept piliers de la nouvelle sagesse "

Christian de La Villehuchet, le "Global Chief Integration Officer" du groupe publicitaire Havas et CEO de sa filiale belge (une des plus grandes agences du pays avec 250 collaborateurs), est d’un naturel optimiste. Il a choisi de prendre le côté positif du confinement pour passer du temps en famille et réfléchir. Il a ainsi établi quelques rites avec son épouse et ses enfants : "Chacun prépare un repas à son tour, c’est une forme de ressourcement ; ensuite nous regardons un film tous les soirs." Au programme, des classiques : Le Parrain II, Reservoir Dogs, Mort à Venise, Plein Soleil… "J’ai aussi relu des pièces de Racine, La Peste, les mémoires de Nelson Mandela : il a passé 34 ans en prison, ça relativise notre confinement."