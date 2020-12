Pour le Conseil d'État, les mesures anti-Covid violent la liberté de culte

L'arrêt considère qu'il est question d'une restriction disproportionnée de la liberté de culte: l'autorité n'a pas prévu la possibilité que l'exercice collectif du culte puisse au moins se dérouler dans certains cas, à titre exceptionnel et sous conditions, le cas échéant uniquement sur demande avec indication du lieu et du moment. Les seules cérémonies actuellement acceptées sont les enterrements et mariages, avec un nombre très limité de participants, et l'enregistrement pour diffusion.