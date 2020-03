Pour un grand emprunt populaire de solidarité pour les PME

Georges Hübner espère que son idée sera relayée par les décideurs politiques et économiques.

Le professeur Georges Hübner propose de mobiliser l’épargne des Belges pour venir en aide aux PME qui seront durement touchées par cette crise.

Georges Hübner, professeur de finance à l’Université de Liège (HEC Liège) et par ailleurs administrateur indépendant de Belfius Banque, a mené une intéressante réflexion sur la mise en place d’un mécanisme de mobilisation de l’épargne publique à travers un emprunt d’État à destination des particuliers. Ceci afin de venir en aide aux PME belges qui risquent de souffrir de cette crise liée au coronavirus. Il a déjà testé l’idée auprès de certains responsables et l’accueil est favorable. "J’ai passé quelques nuits blanches sur le concept ", nous avoue-t-il, en espérant que son idée sera largement relayée par les décideurs politiques et économiques.

Georges Hübner part du constat que, suite à la crise du coronavirus, de nombreuses PME belges seront fortement fragilisées. Les solutions proposées jusqu’à présent par l’État, la BNB et les banques ne répondent qu’à leurs problèmes de liquidité mais pas de solvabilité, dit-il. De leur côté, de nombreux ménages se retrouvent avec une épargne excédentaire, qui ne rapporte quasiment rien, vu le niveau des taux d’intérêt. Et ces ménages pourraient être tentés de contribuer de manière solidaire à la reconstruction du tissu économique d’après crise si on leur en offre l'occasion.

Georges Hübner suggère ainsi de créer un Fonds Fédéral Solidaire de Participation financé par l’épargne publique à travers un vaste emprunt populaire, qu’il appelle l’"Emprunt d’État de Solidarité Economique".

Le Fonds fédéral pourrait souscrire des "actions de préférence" auprès d’un large spectre d'entreprises éligibles. Il évoque des sociétés qui disposent entre 250.000/500.000 euros et 50/100 millions de fonds propres.

L’emprunt serait représenté par des obligations d’une échéance de 5 ans, avec un coupon variable.

L’emprunt serait, lui, représenté par des obligations d’une échéance de 5 ans, avec un coupon variable, qui devrait être en principe de 2 à 3% en moyenne par an, selon les projections retenues. "Ce que l’on promet, c’est que le rendement ne serait pas négatif" nous indique Georges Hübner. L’épargnant bénéficierait d’une garantie de reconstitution intégrale du capital investi, déduction faite des coupons déjà payés. "Au minimum, on récupère donc à l'échéance ce qui a été investi". L’épargnant aurait ainsi la certitude que son investissement sera aussi rentable que son compte d’épargne actuel (qui ne rapporte quasiment rien), avec le sentiment ici d’avoir été solidaire et d’avoir œuvré concrètement à la remise sur pied de l’économie.

Pour le professeur Hübner, si on réussit à capter un petit 4% de l’épargne excédentaire des Belges, cela permettrait de rassembler grâce à cet instrument simple et transparent, émis et garanti par l’État, quelque 10 milliards d’euros. Un montant assez appréciable.

Pour appuyer l’initiative et garantir son succès, ajoute-t-il encore, les pouvoirs publics pourraient l’assortir d’incitants fiscaux (réduction de précompte mobilier…) et/ou successoraux (réduction des droits de succession sur les parts de l’emprunt, afin d’inciter à une véritable solidarité intergénérationnelle chez les personnes les plus âgées).

Tout ceci, dit Georges Hübner, pourrait être mis assez rapidement en œuvre tant pour l’appel à candidatures des entreprises intéressées que pour les modalités de souscription de l’emprunt.

Devoir collectif

Une telle initiative pourrait être complémentaire à ce que l’État pourrait mettre en place pour sauvegarder les grandes entreprises en termes de renforcement de leur capital.

Prises ensemble, les PME sont essentielles au bon fonctionnement économique et social de notre pays.

"Aucune PME, prise individuellement, n’est sans doute véritablement systémique, au sens que sa faillite mettrait l’économie en danger. Mais prises ensemble, les PME sont essentielles au bon fonctionnement économique et social de notre pays", dit-il. "Il est de notre devoir collectif de tout faire pour soutenir ces personnes morales à l’instar de ce que notre système de santé fait héroïquement, jour après jour, pour nos personnes physiques", explique Georges Hübner.

Dans le détail, les montants levés par l’emprunt public seraient versés dans un fonds qui investirait alors massivement dans un très grand nombre d’entreprises en stress. "Il ne faut pas que les conditions d’éligibilité soient trop strictes. Cela doit rester simple à mettre en place."

Action de préférence

Selon lui, un actif financier hybride s’adapte particulièrement pour les prises de participation dans les PME: l’action de préférence. Comme une action ordinaire, il s’agit d’un titre représentatif des fonds propres, qui est rémunéré par des dividendes, et qui n’a pas d’échéance. Mais comme une dette, le dividende de ce titre est plafonné à un certain taux et il est prioritaire par rapport au dividende ordinaire.

Cette action de préférence devrait répondre à plusieurs critères. Elle devrait être notamment "callable" (rachetable chaque année par l’entreprise qui estimerait qu’elle n’aurait plus besoin d’aide) et "convertible" (le Fonds pourrait décider, à terme, de les convertir en actions ordinaires si cela s’avère intéressant).

Pour ne pas grever leur trésorerie de manière excessive, le professeur de finance propose un dividende préférentiel plafonné à un niveau de l’ordre du taux des obligations d’État majoré de 4 à 5%, avec un plafond absolu.

L’investisseur recevrait alors les flux générés par les dividendes préférentiels versés par les entreprises. Le taux de coupon de ces obligations serait donc variable, conditionné par les paiements des dividendes.