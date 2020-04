Pour une corona-solidarité

Le soutien aux pays les plus fragilisés par cette crise, l’Italie ou l’Espagne, doit faire partie de ces "mesures exceptionnelles". Personne à Milan, Rome ou Madrid n’est responsable de cette crise du coronavirus. Non seulement elle a engendré un important nombre de décès dans ces pays, mais, économiquement fragiles, ils vont en outre subir très durement cet été l’impact de la chute attendue des recettes liées au tourisme. Une double peine en quelque sorte . La dette italienne risque d’exploser et les taux d’intérêt de la péninsule se tendre encore davantage, aggravant encore les problèmes.

L’Europe, qui se réunit en sommet virtuel ce jeudi, ne peut rester indifférente. On connaît les réticences de pays du nord, Allemagne et Pays-Bas en tête, à envisager une réelle solidarité sous forme d’un instrument de dette commun, des "eurobonds" rebaptisés pour l'occasion "coronabonds". Qu’on leur donne alors un autre nom et que l’on s’assure qu'il s'agira bien d'une émission "one-shot" où les États les plus touchés par la crise bénéficieront temporairement de taux proches de 0%.