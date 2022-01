Pourquoi Macron dit qu'il veut emmerder les non-vaccinés...

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie." Ces propos tenus par Emmanuel Macron, le président français, ont été publiés mardi par Le Parisien. Drôle de discours pour quelqu'un qui, il y a trois semaines, faisait ce mea culpa: "Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que ce n'est jamais bon, c'est même inacceptable, car le respect fait partie de la vie politique."