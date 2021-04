Pourquoi certains vaccins déclenchent-ils une thrombose?

Une action combinée parfois néfaste

Pourtant, ces deux vaccins avaient été jugés "sûrs" par les autorités, tant par la FDA américaine que par l'EMA européenne . Alors qu'est-ce que celles-ci ont raté, qu'est-ce qui n'est pas apparu lors des études cliniques et qui se déclenche maintenant? Y a-t-il un lien entre ces thromboses et l'injection?

Selon le professeur Michel Goldman (ULB), spécialiste en immunologie et président de l'AstraZeneca Foundation, c'est "l'action combinée de l'adénovirus-vecteur et de la spike protéine vaccinale" qui est "responsable de cette réaction auto-immune heureusement très rare". Il pointe que le New England Journal of Medicine rapporte un cas de thrombose atypique associé au même marqueur d’auto-immunité que celui retrouvé avec le vaccin d’AstraZeneca.