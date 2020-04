Pourquoi est-il si compliqué de commander des masques de qualité?...

Alors que les livraisons de masques de protection non conformes s’enchaînent, suscitant énervement et railleries, L’Echo s’est rendu dans un laboratoire qui effectue des contrôles. Dans le contexte de pénurie mondiale, mettre la main sur des masques de qualité n’a visiblement rien d’une sinécure.

"Mauvais sketch", "insupportable saga", "gouvernement de clowns"… À chaque livraison de masques jugés non conformes, le Fédéral est pointé du doigt. Commander des masques de protection adéquats, ce n’est pourtant pas si compliqué ?

Dans un contexte de pénurie mondiale de dispositifs médicaux, un grand nombre de masques de protection fabriqués en Asie ne disposent pas des certificats et des rapports de tests requis par les normes européennes et internationales. Sans compter les fausses certifications et autres tentatives d'arnaques. Si l’État belge veut pouvoir fournir des équipements de protection aux professionnels de la santé, il doit assumer le risque de passer commande sans disposer, en amont, de toutes les garanties de conformité.

"Heureusement que nous avons installé le système d’ATP sinon on devrait s’en tenir aux certifications alors qu’il y a de vrais problèmes de fuite au niveau du visage." Jan Van Bouwel Responsable du département d’hygiène industrielle chez Idewe

En revanche, les masques sont désormais systématiquement contrôlés sur notre territoire avant d’être répartis dans les hôpitaux. Après plusieurs couacs en mars, des protocoles de test simplifiés (Alternative Test Protocol, ATP) ont été mis en place début avril à la demande du ministre Philippe De Backer (Open Vld), ministre en charge de la task force Covid-19.

Particularité : les masques buccaux chirurgicaux qui permettent de protéger l’environnement du porteur sont soumis à un ATP élaboré par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). Tandis que c’est le SPF Économie qui a mis en place l’ATP permettant de contrôler les masques de protection respiratoire de type FFP2 et FFP3 qui servent aujourd’hui à protéger les professionnels de la santé en contact avec des patients atteints du covid-19.

Faute d’avoir en Belgique des organismes notifiés (NOBO) pour procéder à la certification et le marquage CE des masques de protection respiratoires, deux laboratoires ayant l’équipement nécessaire pour effectuer l’ATP contrôlent actuellement les masques commandés par les pouvoirs publics : Idewe et Mensura. Pour répondre au besoin des hôpitaux en matière de contrôle-qualité, d’autres acteurs réalisent l’ATP. C’est le cas de HeX Group, spécialiste belge de l’inspection et du contrôle de l’hygiène en salles blanches, qui nous a ouvert les portes de son laboratoire de Gosselies pour nous montrer les deux contrôles auxquels sont soumis les masques de type FFP2.

Visite dans un laboratoire qui teste les masques de protection

Le premier test dit de pénétration a pour objectif de vérifier la qualité de la membrane filtrante qui ne doit laisser passer que 6% maximum des aérosols pour correspondre à un masque de type FFP2 suivant la norme européenne EN149. Le test d’ajustement sert quant à lui à vérifier l’aspect hermétique du masque. Un générateur propulse dans l’air des particules fines très facilement bloquées par la membrane filtrante afin de vérifier qu’il n’y a pas de fuites, ce qui se mesure par l’écart entre le nombre de particules à l’extérieur et à l’intérieur du masque.

Masques pas adaptés à notre morphologie

C’est bien souvent ce second test qui est problématique, constate Tony Wattrelot, directeur chez HEX. "Hors pandémie, le marché est équilibré avec une offre européenne pour le public européen. Dans cette période tendue, on ne trouve que des masques asiatiques qui ne passent pas très souvent le test d’ajustement. Est-ce qu’on peut supposer que les différences entre visages asiatiques et européens génèrent des fuites ou que la norme européenne est plus stricte que le référentiel asiatique ? C’est en tous cas ce test-là qui pose des difficultés. Les masques chinois ne sont pas forcément mauvais mais leur forme n’est pas adaptée à notre morphologie."

"On ne trouve que des masques asiatiques qui ne passent pas très souvent le test d’ajustement. Est-ce qu’on peut supposer que les différences entre visages asiatiques et européens génèrent des fuites ou que la norme européenne est plus stricte que le référentiel asiatique ? C’est en tous cas ce test-là qui pose des difficultés." Tony Wattrelot Directeur chez HeX Group

Le constat est similaire chez Idewe. "Idéalement, il serait plus facile d’acheter uniquement des masques des marques 3M, Moldex ou d’autres marques européennes et américaines pour rester en-dessous de 8% de particules qui fuitent, mais ce n’est pas possible avec ce qu’on trouve sur le marché pour l’instant", indique Jan Van Bouwel, responsable du département d’hygiène industrielle.

Il n’y a pas d’autres choix que de se rabattre sur les masques chinois certifiés KN95, norme presque identique à l’EN149 européen. "Heureusement que nous avons installé le système d’ATP sinon on devrait s’en tenir aux certifications alors qu’il y a de vrais problèmes de fuite au niveau du visage. Pas tous mauvais, les masques chinois ont été développés pour le marché asiatique, pour des visages plus plats avec des nez plus petits."

À l’issue des tests, les masques sont classés dans quatre catégories. Entre les bons et les mauvais, il y a les catégories "tape all" et "tape nose" dans lesquelles on retrouve des masques disposant d’un bon matériau de filtration mais nécessitant la pose de ruban adhésif sur le pont nasal ou le pourtour complet du masque afin de bloquer les fuites. Sur le site web du SPF Économie, la liste des masques testés selon l’ATP montre en effet que plusieurs produits livrés par des firmes asiatiques ont été classés dans la catégorie "tape nose".