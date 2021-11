Pourquoi le nouveau variant inquiète tant

Un nouveau variant a fait son apparition en Afrique du Sud et commence à se propager. Il comporte tant de mutations que les experts craignent que les vaccins ne soient plus efficaces.

"Le nombre de cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent rapidement."

Mutations de la protéine Spike

Mais que sait-on de ce nouveau variant? Selon les données préliminaires, il présenterait de nombreuses mutations (on avance déjà le chiffre de 32) au niveau de la protéine Spike. Celle-ci est considérée comme la clef du virus, parce qu'elle lui permet d'entrer dans l'organisme et donc de pénétrer dans les cellules. Son rôle est central et les scientifiques s'en servent largement pour fabriquer les vaccins anticovid.