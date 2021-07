Pourquoi les contaminations repartent à la hausse en Belgique aussi

Les contaminations sont reparties à la hausse, après des semaines de baisse. On le sentait venir, la vitesse de la diminution ralentissait depuis quelques jours. Et le dernier tableau de Sciensano indique une hausse de 19% des cas sur une semaine (avec en moyenne 401 contaminations enregistrées par jour ), par rapport à la semaine précédente. De nombreux paramètres expliquent cette tendance.

Risque d'une nouvelle vague

L'organisation pointait différentes causes: l'assouplissement des restrictions sociales, l'augmentation des brassages, voyages et rassemblements, mais aussi le variant Delta, plus contagieux et qui gagne donc rapidement du terrain par rapport aux autres souches.