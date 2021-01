Pourquoi ne pas vacciner immédiatement le personnel de santé?

La question fait débat et les soignants se sentent défavorisés, eux qui ont payé, et paient toujours, un lourd tribut lors de cette crise du Covid. Pourquoi vacciner d'abord dans les maisons de repos uniquement et ensuite seulement le monde de la santé? Explications.

De nombreux professionnels de la santé ont écrit une lettre ouv erte au ministre de la Santé , Frank Vandenbroucke , lui demandant de vacciner sans délai les soignants. En effet, ceux-ci ne figurent pas dans le tout premier groupe à se voir proposer l'injection. On vaccine d'abord dans les maisons de repos , les résidents et les soignants.

Pourquoi attendre pour protéger des personnes qui sont en première ligne et qui devront encore être sur pied de guerre en cas de troisième vague? Les porte-parole de la lutte interfédérale contre le Covid-19 ont apporté leurs éléments de réponse lors de la conférence de presse, première de l'année, qui faisait le point sur l'épidémie. Pour l'infectiologue Yves Van Laethem , il est "extrêmement logique de prévoir que le personnel de santé au sens large fasse partie des personnes à protéger parmi les premières", et c'était d'ailleurs recommandé, en juillet, par le Conseil Supérieur de la Santé . Alors, pourquoi cet avis n'a-t-il pas été suivi dans le plan de la campagne? Parce que depuis lors, la donne a changé. Des 600.000 doses du Comirnaty de Pfizer/BioNtech, seules quelque 300.000 seront fournies à la Belgique pour janvier. Il a fallu revoir les plans. Faire un choix.

Éviter d'engorger les hôpitaux

Les personnes âgées résidant en maison de repos et de soins, qui ont souvent des problèmes de comorbidités , ont donc été favorisées suite à un problème logistique qui a perturbé la livraison des vaccins. Et elles devraient bien recevoir les deux doses prévues par le fabricant dans le temps conseillé par Pfizer. Yves Van Laethem a souligné l'importance de protéger cette population qui est la première à causer l'engorgement du système de santé .

Une deuxième vague moins nocive pour les soignants

Depuis la première vague, qui a connu un manque criant de matériel de protection, la donne a changé. Parmi les personnes hospitalisées lors de la première vague, les travailleurs du monde de la santé représentaient entre 8 et 9%. Dans la seconde vague actuelle, on serait sous les 4%. Dans toute la population, la présence d'anticorps contre le nouveau coronavirus concernant 4% lors de la première vague, on en est à 14%. Pour le personnel de santé, on est passé de 8% à 17%. "Le personnel de santé attrape plutôt la maladie par ses contacts quotidiens plutôt que dans cadre du travail", précise Yves Van Laethem.