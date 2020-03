Pourquoi une telle peur face au Covid-19?...

Le Covid-19 est arrivé et une peur collective s'est emparée de la planète. Est-ce justifié? Un spécialiste des émotions collectives décode le processus de propagation de cette psychose et la réaction de nos autorités.

Le monde entier a peur du Covid-19. Pourtant, d'autres maladies s'avèrent au moins aussi dangereuses. "Manipulation des masses", crient certains. Les médias, les gouvernements en font-ils trop? Pourquoi a-t-on peur d'un virus qui, jusqu'ici, n'a contaminé "que" 50 Belges?

Bernard Rimé, professeur émérite de l'institut de recherche en sciences psychologiques de l'UCLouvain, décode ce phénomène de psychose. Pour ce spécialiste du partage social des émotions, "il n'est pas déraisonnable d'avoir peur dans ce cas".

Peut-on parler de peur collective à cause du Covid-19?

Certainement! On remarque un effet de stimulation réciproque d'émotions. Le point de départ de la peur n'est pas collectif, mais chaque personne qui réagit étend l'impact émotionnel. Quand on communique un récit émotionnel, celui-ci produit de l'émotion chez celui qui écoute. Une conversation sur une menace entraîne un risque de réalimentation. Et chaque personne qui éprouve un nouvel accès d'émotion a tendance à se tourner vers l'extérieur.

Comment se développe ce processus collectif?

Les émotions sont des outils qui servent à prendre des mesures bienvenues. Bernard Rimé UCLouvain

Quand quelqu'un parle de sa crainte, cela génère de l'émotion supplémentaire. Tout dépend bien sûr de la façon dont on en parle. Si on ajoute de l'emphase, cela augmente l'émotion chez la personne qui écoute. Dans ce cas précis, le coronavirus représente une menace qui comporte de nombreux aspects inquiétants. Il est nouveau, mondial, invasif... On parle de la contamination en piscine, des conséquences économiques, de pénurie alimentaire... Mais toutes les connaissances ne sont pas acquises sur ces questions, les experts sont un peu perdus... Cela suscite d'autant plus l'inquiétude. Sans compter que la vitesse de propagation du virus est importante et que la progression n'est pas linéaire, mais géométrique.

La peur est-elle négative?

La peur n'est pas facile à gérer parce que lorsque l'on a peur, on est fragilisé, on sent plus le risque et donc on autoalimente cette peur. Un autre aspect renforce le phénomène d'auto-alimentation: la peur diminue la capacité à raisonner "rationnellement".

Mais il n'est pas déraisonnable d'avoir peur dans ce cas. La peur est une émotion. Les émotions sont des outils qui servent à prendre des mesures bienvenues. C'est une bonne protection!

Quel rôle les autorités doivent-elles jouer dans ce genre de crise?

Leur rôle est de communiquer afin de ne pas laisser de place aux émotions bouche-trou ou aux rumeurs. Ce n'est pas facile parce que le fait d'indiquer toutes les précautions à prendre confirme les raisons de la peur. Le processus d'auto-alimentation de la peur est vraiment difficile à gérer...

Il est important que les responsables communiquent de façon à renforcer la confiance qu'on peut avoir en eux.

Quelles informations doivent communiquer les autorités?

Des informations réalistes, contrôlées, mesurées, vérifiées par des experts. Il faut laisser le moins de place possible à l'insécurité. Mais malheureusement, dans la société contemporaine, il y a une propension à discréditer les experts, le monde politique... Il est important que les responsables communiquent de façon à renforcer la confiance qu'on peut avoir en eux.

Et justement, en Belgique, nos gouvernements gèrent-ils bien la crise?

Oui, ils font un assez bon travail! Assez exemplaire, même... Ces réunions quotidiennes, ces points réguliers...: c'est excellent. Évidemment, le public n'y trouve pas toujours son compte, mais les débats organisés, notamment par les médias, entre le public et Maggie de Block par exemple, sont fructueux. Ils montrent aussi au monde politique ce que le public attend d'eux.