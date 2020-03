Pouvoirs étendus pour les 19 communes

Réuni ce jeudi, le gouvernement bruxellois a décidé d'accorder des pouvoirs étendus aux collèges des bourgmestre et échevins des 19 communes.

À partir du 16 mars et pour une durée de 40 jours, les attributions du conseil communal peuvent être déléguées au collège. Et en cas d'incapacité de se réunir physiquement, le conseil communal est autorisé à tenir des réunions virtuelles. Les questions orales des conseillers sont remplacées par des questions écrites et les documents peuvent être signés par signature électronique, précise encore l'exécutif régional.