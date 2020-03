Premier "crash" aérien dû au Covid-19

Déjà sauvée à plusieurs reprises, la compagnie aérienne britannique Flybe cesse ses activités avec "effet immédiat". La cause: elle n'a pas résisté à l'impact du coronavirus. Le secteur aérien craint que d'autres dépôts de bilans suivront.

"La propagation du coronavirus pourrait affecter les compagnies aériennes les plus faibles et accélérer la consolidation dans le secteur du transport aérien", estimait en début de semaine Benjamin Smith, directeur général d’Air France-KLM et président de l’association européenne des compagnies aériennes A4E (Airlines for Europe). Il y a un mois déjà, Alexandre de Juniac, président de l’Association internationale du transport aérien (IATA), estimait que certaines compagnies étaient "en danger".

La première victime vient de tomber: la compagnie aérienne britannique Flybe a annoncé cesser ses activités avec "effet immédiat". "Tous les vols sont cloués au sol et l'activité au Royaume-Uni a cessé avec effet immédiat", lit-on dans un communiqué.

15 faillites Avant même l'émergence du coronavirus, on dénombrait déjà plus de 15 faillites en moins de deux ans dans le secteur aérien.

À qui le tour?

La compagnie avait déjà échappé au dépôt de bilan en janvier grâce à un coup de pouce fiscal du gouvernement de Boris Johnson. Un deuxième sauvetage, puisqu'un an auparavant, Connect Airways, le consortium propriétaire de Flybe, qui regroupe notamment Virgin Atlantic et les fonds Stobart et Cyrus, lui avait déjà évité la banqueroute.

Et la question se pose: qui sera le prochain? Déjà fragilisées par des difficultés financières et le Brexit, plusieurs compagnies à bas coûts subissent l’impact direct de la baisse de l'activité dans les zones à risque. On rappelle qu'avant l'émergence du coronavirus on dénombrait déjà plus de 15 faillites en moins de deux ans dans le secteur aérien.

Moins de vols, moins de passagers

Depuis fin janvier, les compagnies suspendent à tour de bras leurs liaisons avec la Chine, foyer de l’épidémie, mais aussi avec l'Italie du Nord, autre foyer. Brussels Airlines a notamment réduit temporairement son offre vers Milan Linate, Milan Malpensa, Venise, Rome, Bologne et Turin.

Lufthansa a annoncé mercredi qu'il allait clouer au sol 150 avions – soit 20% de la flotte de la compagnie allemande et de ses filiales Eurowings, Swiss, Austrian Airlines – en raison de cette baisse du trafic aérien.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'appréciation collective de l'industrie du transport aérien est que l'application de la règle des 80% (de créneaux horaires accordés à devoir obligatoirement utiliser) est inappropriée durant la saison en cours. IATA

Willie Walsh, directeur général d'IAG (British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, Level, Air Europa), indique que la demande de vols vers l'Italie s'est considérablement tassée depuis une semaine. Il estime cependant que la demande va se stabiliser dans les semaines à venir au regard de ce qui s'est produit en Asie.

Même son de cloche du côté de Ryanair, où le patron Michael O'Leary s'attend à des réservations très faibles dans les deux ou trois prochaines semaines, avant un "retour assez rapide à la normale".

Quant à United Airlines, elle est la première compagnie américaine à réduire ses vols domestiques (-10%) et sa capacité sur les vols internationaux de 20%.

Tout un secteur

En attendant, les compagnies appellent à un assouplissement des règles aéroportuaires sur les créneaux d'atterrissage et de décollage. Elles imposent aux compagnies d'utiliser 80% des créneaux horaires pour pouvoir les conserver d'une année sur l'autre. "Dans des circonstances exceptionnelles, l'appréciation collective de l'industrie du transport aérien est que l'application de la règle des 80% est inappropriée durant la saison en cours. La flexibilité est nécessaire aux compagnies aériennes pour ajuster leurs programmes en cohérence avec les développements extraordinaires de la demande", explique l'IATA.

63 milliards dollars IATA évalue le manque à gagner des compagnies lié à l’impact du Covid-19 à 63 milliards de dollars (113 milliards en 2020).

Et si les compagnies aériennes sont en première ligne face à cette épidémie, l'industrie aéronautique et son principal acteur européen Airbus, ne devraient pas être épargnés. Auditionné mercredi au Sénat français, le PDG d'Airbus a admis que le coronavirus pourrait rendre encore plus difficile la situation du marché des avions long-courriers. "Il y aura moins de contrats à signer en 2020", reconnaît-il.

Les entreprises qui ne survivent que grâce aux taux bas ne pourront pas faire face à un arrêt de l'activité de trois semaines, l'État ne pourra pas compenser toutes ces pertes-là... Philippe Ledent économiste

Soutenir l'économie

Mardi, les ministres des Finances et banquiers centraux du G7 se disaient prêts à prendre toutes les mesures de soutien nécessaires pour faire face à l'impact économique de l'épidémie. Les banquiers centraux s'engageaient de leur côté à "continuer à accomplir leurs mandats", c'est-à-dire à "soutenir la stabilité des prix et la croissance économique tout en maintenant la résilience du système financier".

Et pourtant, pour l'économiste Philippe Ledent, l'action des banquiers centraux pourrait s'avérer sans effet. "Beaucoup de banques centrales se disent prêtes à agir... Mais une réaction de politique monétaire se montrerait inefficace: avec le confinement, il n'y a pas d'activité, une baisse des taux ne servirait à rien puisqu'il n'y a pas d'investissement."