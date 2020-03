Premier jour de confinenement en mode vacances

Alors, de quoi ça a l'air, un confinement? La carte de presse bien visible accrochée autour du cou, on a fait un petit tour de la ville pour prendre le pouls de la situation. Autant le dire tout de suite... J'aurais pu laisser ma carte de presse dans mon portefeuille. Personne ne m'a contrôlé ou demandé quoi que ce soit. Et je n'ai quasiment pas vu de policiers tout au long de mon reportage.

Circulation fluide dans les deux sens, circulez, il n'y a rien à voir! Direction la "promenade verte", cette ancienne voie de chemin de fer qui traverse une bonne partie de Bruxelles. Et là, un sentiment déjà ressenti au fil des quartiers parcourus, le Belge a bien compris la mesure préconisant une activité physique. La promenade verte est noire de monde. On court, on marche, on roule à vélo. Les familles sont de sortie.