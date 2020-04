Premières mesures de déconfinement sous tension en Allemagne

Un mois après l’adoption de mesures de confinement plus souples que chez la plupart de ses voisins, l’Allemagne a entamé un timide retour à la normale, lundi, en rouvrant les commerces de plus de 800 mètres carrés. Angela Merkel a fait part de ses inquiétudes, alors qu’une partie de son camp réclame la remise en route de l’économie.

Les magasins de plus de 800 mètres carrés ainsi que les concessionnaires automobiles, les grandes surfaces de bricolage, les jardineries ou les librairies ont rouvert lundi, en Allemagne, un mois après l’adoption de mesures de confinement plus souples que dans la plupart des pays voisins. Cette première étape vers la fin du lockdown sera suivie, le 4 mai, de la réouverture de la totalité des commerces, des salons de coiffure, ainsi que de la tentative de remettre peu à peu les élèves au travail. Les écoles, qui relèvent de la compétence des Länder, rouvriront en ordre dispersé, pour la plupart à compter du 4 mai et une semaine plus tard en Bavière, la région la plus touchée par la pandémie, tandis que lundi, déjà, les lycées de la capitale ont accueilli les élèves pour les premières épreuves du bac.