Prendre le virus de vitesse

A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Dix partis (y compris la N-VA) ont accordé jeudi les pouvoirs spéciaux au gouvernement Wilmès II pour trois mois , renouvelable une fois. Objectif : juguler la crise sanitaire et ses conséquences économiques, qui s’annoncent d’ores et déjà désastreuses.

Aujourd’hui, on dépasse la sphère socio-économique. Les pouvoirs accordés au cabinet Wilmès pourront aussi toucher au maintien de l’ordre public ou à certaines libertés fondamentales (droit de circuler, de se rassembler, etc.). D’où la nécessité d’un suivi étroit.

L’idée sous-jacente aux pouvoirs spéciaux n’est pas de museler le débat public. Il s’agit de prendre de vitesse un virus qui se moque bien des procédures parlementaires. On mesure à quel point les tergiversations du début de la crise se paient cher maintenant. Chaque hésitation aujourd’hui se traduira demain en prolongation du confinement et, surtout, en perte de vies humaines.

Gageons qu’avec ce dispositif, le gouvernement minoritaire disposera de l’arsenal nécessaire pour gérer cette crise. On regrettera toutefois qu’une union sacrée rassemblant les plus grands partis démocratiques au nord et au sud du pays n’ait pu voir le jour afin de doter l'exécutif d'une assise large et stable.