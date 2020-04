Près d'un demi-milliard d'euros de rentrées en moins pour l'État

Le couperet est tombé dans la soirée de jeudi. Tout le monde s'attendait à ce que le conseil d'administration de Belfius , détenue à 100% par l'État via la Société fédérale des participations et d'investissement (SFPI), renonce à verser les 161 millions d'euros de dividendes qui devaient lui revenir pour l'année 2019.

La question était plus sensible chez BNP Paribas. Le groupe français avait l'intention d'aspirer quelque 90% du bénéfice de BNP Paribas Fortis, soit 1,9 milliard d'euros, afin de gonfler l'enveloppe qui aurait dû servir à récompenser ses actionnaires. Un pactole de 3,9 milliards d'euros, dont l'État belge, en tant que premier actionnaire (7,7% des parts via la SFPI) de la plus grosse banque de la zone euro, devait recevoir quelque 300 millions.