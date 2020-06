Près d'un indépendant sur deux compte licencier du personnel

L'UCM demande de prolonger jusque fin décembre le chômage temporaire et le moratoire sur les faillites.

La situation de beaucoup d’indépendants reste préoccupante, au point que plus d’un sur deux envisage de réduire les effectifs qu’il emploie . C’est ce qui ressort d’une enquête de l’Union des classes moyennes (UCM) auprès de 4.000 de ses membres.

La situation reste cependant difficile : 87% des indépendants souffrent d’une forte baisse du chiffre d’affaire, 88% ont des problèmes de rentabilité et 60% ont ralenti ou stoppé leurs investissements . Problèmes de trésorerie, pertes de clientèle suite aux changements d’habitude et baisses de revenus du ménage sont devenus le lot quotidien pour la plupart d’entre eux.

L’environnement économique incertain reste le facteur le plus entravant à la reprise de l’activité, suivi de la faiblesse de la demande et de la pression fiscale. La difficulté d’approvisionnement et la difficulté d’obtenir un crédit ne sont mentionnées que marginalement.