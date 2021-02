Près de 50% de la population vaccinée en Israël, qui rouvre son économie

L'État hébreu a lancé le 19 décembre une vaste campagne de vaccination, considérée comme l'une des plus rapides au monde, à la faveur d'un accord avec Pfizer permettant à Israël d'obtenir rapidement des millions de doses en échange de données biomédicales sur l'effet du vaccin.

Israël rouvre une partie de son économie dimanche, un retour à la normale rendu possible, selon le pays, grâce à la vaccination contre le coronavirus de près de la moitié de la population .

Alors que les boutiques sont accessibles à tous , les salles de sport et les théâtres étaient limités aux personnes faisant état d'un "passe vert" , un statut délivré par une application mise en place par le ministère de la Santé aux habitants ayant été vacciné ou ayant déjà contracté le coronavirus. Les mesures de distanciation sociale sont toujours en vigueur et les lieux de culte ne peuvent accueillir que la moitié de leurs fidèles.

"Notre objectif est de poursuivre la vaccination de toute la population âgée de 16 ans et plus (…) ce qui nous permettra de retrouver nos habitudes qui nous manquent"

Au moins 45% de la population israélienne a reçu une première dose du vaccin développé par Pfizer selon les données du ministère de la Santé. Les données, compilées jusqu'au 13 février, ont montré que la vaccination était également efficace une semaine après l'injection de la seconde dose: à 91,9% pour prévenir la contamination par le virus, à 96,4% pour empêcher les formes graves de la maladie et à 94,5% pour prévenir la mort. "Notre objectif est de poursuivre la vaccination de toute la population âgée de 16 ans et plus (…) ce qui nous permettra de retrouver nos habitudes qui nous manquent", a dit samedi le directeur général du ministère de la Santé, Hezi Levi, dans un communiqué.