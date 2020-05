Pression cdH sur les quotas Inami

Pour le cdH, c’est simple, tous les médecins diplômés doivent recevoir ce sésame qui leur permet d’exercer. "Au-delà de cette urgence, je suis persuadée qu’on peut trouver un accord", dit encore Catherine Fonck. On rappelle le problème: le fédéral, qui délivre les numéros, a tendance à limiter leur nombre estimant que côté francophone (les études supérieures sont de la compétence des communautés), on ne maîtrise pas bien l’afflux annuel de nouveaux médecins. "Il faut revenir sur des bases objectives, celles des besoins", plaide la cheffe de groupe cdH. "La crise actuelle amènera plus de sérénité."

Et de citer plusieurs constats. "La Flandre a décidé d’augmenter le nombre de jeunes qui pouvaient commencer la médecine. Plusieurs voix s’élèvent en Flandre pour dire qu’il faut augmenter le nombre d’étudiants en médecine. La commission de planification a établi une liste des pénuries au niveau des spécialisations. Des diplômés d’autres pays européens arrivent chez nous et obtiennent sans restriction un numéro. Si on veut, on peut, je ne vois qu’un élément négatif: la Communauté flamande et la Communauté française ont décidé chacune de mettre en place leur propre commission de planification. C’est incompréhensible. On a une commission fédérale qui fonctionne très bien."