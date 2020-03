Prime unique de 4.000 euros pour les entreprises bruxelloises obligées de fermer

Dans la foulée, le gouvernement bruxellois a de nouveau annoncé une série de mesures économiques et sociales "sans précédent" pour soutenir les secteurs les plus touchés, et ce pour un budget de plus de 150 millions d'euros.



On savait déjà que l'exécutif bruxellois prévoyait le versement d'une prime unique à toutes les entreprises dont la fermeture est rendue obligatoire. Le montant de cette prime est désormais fixé: 4.000 euros sont prévus pour les entreprises des secteurs de la restauration et de l’hébergement; les activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes; le commerce de détail à l’exception des magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit; les magasins d’alimentation pour animaux; les pharmacies; les points "presse"; les stations-service et fournisseurs de carburants; les activités récréatives et sportives. Pour les salons de coiffure, une prime unique de 2.000 euros est annoncée.