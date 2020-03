Psychose & spaghetti, les grandes surfaces sont prises d'assaut

Dans une grande surface de la rue Vanderkindere à Uccle, les gens se pressent dans les rayons . Les caddies s'entrechoquent et les clients, présents en nombre, pestent. "Je sais que c'est de la psychose, c'est ridicule... Mais bon, j'ai eu peur de me retrouver enfermée chez moi sans rien" explique une cliente. "De mémoire, je n'ai jamais vu ça pour un vendredi matin" nous raconte un employé du magasin.

Les rayons se vident à vu d'oeil et les employés tentent de se frayer un chemin pour alimenter les rayons, dans le chaos de panier et de chariots. Le papier toilette, les boissons en tout genre, les pâtes et la viande remplissent les sacs et disparaissent peu à peu des étalages. "C'est la guerre madame!" lance une dame à une autre. "Mais vous ne l'avez pas connu, vous, la guerre!" lui répond-elle aussitôt. "C'était exactement comme ça à l'époque". La tension est clairement palpable.