Quatre cas du variant Omicron confirmés en Belgique

On compte actuellement en Belgique quatre cas confirmés du variant Omicron , qui avait été détecté pour la première fois en Afrique du Sud, et 10 cas probables, a indiqué, ce vendredi, le porte-parole interfédéral à la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem.

"Il est fort probable que ce nombre augmente progressivement dans les jours qui viennent", a-t-il prévenu. "Sur le plan scientifique, on connaît encore peu de choses sur ce variant. On ne connaît pas bien sa contagiosité, même si on soupçonne qu'elle est plus importante", a-t-il ajouté. "Mais même si on venait à identifier une moindre inhibition du virus, cela ne signifie pas que les vaccins ont tout perdu de leur intérêt et de leur protection".