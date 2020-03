Quatre jours pour lancer un essai clinique contre le Covid-19 en Belgique

En raison de l’urgence de la situation, il ne faudra désormais plus que quatre jours en Belgique pour lancer un essai clinique pour de nouveaux vaccins et traitements contre le COVID-19. C’est ce qu’a annoncé ce samedi matin le gouvernement fédéral suite à une réunion avec les entreprises du secteur.

Face au coronavirus, le gouvernement fédéral entend mobiliser la force de frappe du secteur biopharmaceutique belge, qui est un des fleurons de l’économie du pays avec 37.000 emplois de haut niveau et des capacités d’innovation et de production importantes (43 milliards d’euros d’exportations). Jeudi soir, une réunion de concertation a donc eu lieu entre l’exécutif et la plateforme " R&D Biopharma", une initiative qui réunit depuis 2005 plusieurs ministres, des dirigeants des entreprises pharmaceutiques du pays et pharma.be, l’organisation coupole du secteur.