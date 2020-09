Que faut-il attendre du Conseil national de sécurité de ce mercredi?

Le gouvernement de Sophie Wilmès veut passer à une phase de "gestion des risques" et non plus apporter des réponses au coup par coup.

Bulle sociale, télétravail, événements, tracing, testing... Voici les thèmes qui pourraient être abordés durant le CNS de ce mercredi.

Un nouveau Conseil national de sécurité (CNS) se tiendra ce mercredi, à partir de 9h. Celui-ci devrait analyser la manière de rendre les mesures destinées à ralentir la propagation du coronavirus viables à long terme.

Lors du précédent CNS, la Première ministre Sophie Wilmès avait annoncé qu'un groupe d'experts plus large serait sollicité pour voir comment passer d'une gestion de crise à une gestion des risques. À cette fin, le Comité d'évaluation fédéral (Celeval) a été élargi. Il doit à présent rendre son avis aux membres du CNS. "Ces travaux prennent du temps", a reconnu Mme Wilmès, interrogée à la Chambre.

"La difficulté sera de trouver ce juste équilibre entre simplifier les règles, les assouplir, voire en mettre de côté." Sophie Wilmès Première ministre

Le gouvernement veut passer maintenant à une phase de "gestion des risques" et non plus apporter des réponses au coup par coup, faisait alors remarquer Sophie Wilmès. "La difficulté sera de trouver ce juste équilibre entre simplifier les règles, les assouplir pour certaines, voire en mettre de côté pour d'autres, organiser peut-être des activités qui ne sont pas autorisées aujourd'hui, et tenir compte du sérieux de l'évolution du virus. Ça ne va pas être simple", avait-elle expliqué.

L'une des clés demeure le respect des "gestes de base" par la population.

Tensions au Celeval

Du côté du Celeval, on note quelques remous. La semaine dernière, on apprenait ainsi que les experts qui prêchent la prudence ont une vision diamétralement opposée à celle des membres qui cherchent à assouplir les mesures. Un nouveau venu, l'économiste de la santé Lieven Annemans (UGent) est particulièrement critiqué.

Il y aurait eu une confrontation musclée entre Lieven Annemans, ardent partisan de la dédramatisation, et des experts qui mettent en garde contre la hausse des chiffres de l'épidémie depuis plusieurs semaines. Le chercheur gantois minimiserait l'impact du virus et remettrait en question les mesures, selon d'autres membres du Celeval.

Parviendront-ils à se mettre d'accord en vue du CNS de ce mercredi?

Vers une bulle de taille différente selon les provinces?

Ce qui est certain, c'est que la "bulle de cinq" sera sur la table. Le Celeval a élaboré un plan provincial pour le système de bulles sociales sur base des hospitalisations liées au Covid-19, rapporte ce mardi Het Nieuwsblad. En vue du CNS, le Celeval présente une nouvelle proposition pour rendre le système des bulles plus flexible: chaque province recevrait à cet égard un code couleur sur base des hospitalisations liées au Covid-19.

La bulle s'adapterait en fonction du code couleur et pourrait donc différer selon les provinces. De cette manière, le nombre de contacts sociaux resterait limité, mais dans les régions où l'épidémie est moins conséquente, les habitants pourraient voir davantage de proches.

"Cette règle pourrait être assouplie mais dans ce cas, il faudrait adopter d'autres mesures pour compenser, pour éviter de donner le champ libre au virus." Maggie De Block ministre de la Santé

La proposition a été discutée lundi lors du comité de concertation. La taille de la bulle selon les différents codes couleur n'est pas encore claire. Il demeure aussi une inquiétude relative à la confusion. "Il y a déjà en ce moment des dizaines de codes couleur, pour l'enseignement ou les voyages par exemple, qui sont tous différents", observe à ce sujet une source citée par le quotidien flamand.

Ce week-end, la ministre de la Santé Maggie De Block s'est exprimée sur le sujet. "Cette règle pourrait être assouplie mais dans ce cas, il faudrait adopter d'autres mesures pour compenser, pour éviter de donner le champ libre au virus", a-t-elle déclaré.

L'objectif est de trouver un équilibre entre les risques liés à l'approche de l'hiver, d'une part, et la nécessité d'éviter que des gens se retrouvent dans un isolement social, d'autre part. "Pas de liberté totale mais cela doit être viable", résumait la ministre.

À propos du confinement

Ce lundi, nous avons réalisé une interview croisée entre Emmanuel André, médecin microbiologiste responsable du laboratoire de diagnostic des maladies infectieuses de l'hôpital UZ Leuven, et Bernard Rentier, biologiste, virologue et ancien recteur de l’université de Liège (ULg). Le sujet du confinement a été abordé. Les deux virologues sont d’accord sur le fait qu’il faut à tout prix éviter un reconfinement généralisé comme en Israël.

Vue en plein écran Pour les virologues Bernard Rentier et Emmanuel André, il faut éviter les événements hyper-diffusants. ©Kristof Vadino

"Donc assouplir oui, mais avec prudence et tout en gardant à l’œil certains repères, comme le niveau des hospitalisations par exemple", estime Bernard Rentier. Mais Emmanuel André n'est pas tout à fait de cet avis. "Il faut prévenir plutôt que guérir. Il ne suffit pas de se fixer une limite d’hospitalisations, car une fois cette limite atteinte, on ne dispose plus d’une quelconque marge de manœuvre", commente-t-il.

Pour les deux virologues, il faut surtout éviter les événements hyper-diffusants, comme les fêtes, les festivals, etc.

Bernard Rentier remet également sur le tapis la protection des plus fragiles. Et plaide pour que l’on renforce les précautions prises à l’égard des personnes âgées résidant en maison de repos.

Ce lundi soir, on apprenait que les voyages dans les zones rouges ne seraient plus interdits mais "strictement déconseillés" dès ce vendredi 25 septembre. Cette décision s'inscrit dans la volonté d'une plus grande coordination européenne. Précisons tout de même que la quarantaine et le dépistage restent obligatoires au retour d'une zone rouge.

"Le télétravail doit être maintenu"

Les deux experts sont également d’avis que le télétravail doit être maintenu partout où c’est possible. "On sait qu’il y a beaucoup de transmissions qui ont lieu dans le monde du travail, qui doit donc continuer à être attentif pour rester cohérent avec son objectif d’une société ouverte. Mais le monde de l’entreprise a pleinement joué son rôle en anticipant et en réorganisant ses tâches. C’est beaucoup plus compliqué pour l’horeca puisqu’on va au restaurant pour la convivialité, ce qui est antagoniste à une gestion rigoureuse des contacts", souligne Emmanuel André.

"On sait qu’il y a beaucoup de transmissions qui ont lieu dans le monde du travail." Emmanuel André médecin microbiologiste

Il faudra, comme nous l'expliquait très bien Bernard Rentier, trouver un juste équilibre entre impératifs sanitaires et nécessité économique.

Et le testing? "Un enjeu primordial"

Dans les prochains mois, le testing sera, plus que jamais, un enjeu primordial. "À Bruxelles, l’offre est insuffisante par rapport aux objectifs, ce qui veut dire que les personnes mettent fréquemment plusieurs jours à trouver un laboratoire capable de faire les tests, et les résultats arrivent souvent encore trop tard par rapport aux exigences fixées par les besoins de la crise. Avec le risque d’un tracing qui devient inefficace et donc moins acceptable", alerte Emmanuel André.

Depuis le week-end dernier, il est désormais possible de vendre et d'acheter des auto-tests en Belgique. Via le prélèvement d'une goutte de sang, ce teste permettrait de savoir si on a contracté une immunité au coronavirus. Interdits pendant six mois, ils sont désormais autorités mais ne sont pas conseillés. Les experts insistent. "Ces tests ne déterminent pas si la personne souffre d’une infection active. Ils sont moins fiables que les tests similaires effectués sur un échantillon sanguin dans les laboratoires cliniques", écrivaient les autorités sanitaires dans un communiqué.

L'application de traçage numérique des contacts développée par les autorités belges devrait être disponible pour le grand public dès le 28 septembre. Baptisée "Coronalert", elle permettra à toute personne l'ayant téléchargée sur son smartphone d'être alertée si elle a été en contact avec une autre personne positive au Covid-19.

Vers une diminution de la quarantaine?

Chez nos voisins français, la durée d'isolement des personnes contaminées ou ayant été en contact avec une personne atteinte du coronavirus a été diminuée. Elle passe désormais de 14 à 7 jours. Et chez nous? Des discussions sont en cours depuis quelques semaines. L'objectif est de rendre la mesure plus acceptable, de trouver le juste milieu entre rigueur scientifique et nécessité de tenir le coup pendant des mois. Selon Yves Van Laethem, porte-parole intérfédéral Covid-19, une réponse était attendue pour le CNS de ce mercredi.

À Bruxelles, rien ne change à ce stade

La cellule de crise de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, composée des bourgmestres des dix-neuf communes et de la Haute fonctionnaire Viviane Scholliers, a décidé, lundi, de maintenir les mesures actuelles liées à la pandémie de Covid-19 et de veiller à leur application correcte.