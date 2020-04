Que faut-il pour sortir du confinement?

Une carte blanche transmise par Étienne Decroly (virologue et directeur de recherches du CNRS - Centre nationale pour la recherche scientifique - à Marseille) pour le comité de crise Covid-19 de la Société Française de Virologie. Cette carte blanche a été écrite depuis la France mais est totalement valable pour le gouvernement belge.

La vague du Covid-19 poursuit sa progression en Europe et s’intensifie dans le reste du monde; la plupart des pays ont pris des mesures de confinement des populations qui visent à ralentir l’épidémie et donc de réduire le nombre de personnes contaminées par le SARS-CoV-2 (communément désigné par "aplatir la courbe"). Ces mesures avaient pour objectif de limiter le nombre de malades du Covid-19 pour qu’il ne dépasse pas la capacité d’accueil actuelle des structures hospitalières.

Les effets de ces mesures sans précédent restent malheureusement encore limités et le nombre de contaminations et de décès continue de croître trois semaines après leur mise en œuvre. Le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint et on se demande si un retour à la normale (déconfinement) est possible dans un contexte où l’immunité des populations est probablement très limitée.

Que faire pour éviter tout rebond?

Quelles sont les conditions nécessaires pour sortir de ce confinement en toute sécurité pour éviter tout rebond épidémique? Il est grand temps de préparer cette troisième phase de gestion de l’épidémie pour assurer la reprise progressive de l’ensemble des activités dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

Pour rappel, les mesures de confinement telles que la quarantaine sont probablement une des plus vieilles méthodes de lutte contre la dissémination incontrôlable de pathogènes. Ces mesures exceptionnelles ont été nécessaires pour faire face à une épidémie nouvelle impliquant un virus respiratoire qui combine plusieurs caractéristiques pandémiques. Il s’agit en effet d’un virus se transmettant par voie respiratoire qui est assez contagieux et qui se propage dans une population immunologiquement naïve et pour lequel il n'existe ni vaccin, ni traitement antiviral.

De plus, une proportion importante des patients symptomatiques nécessite une hospitalisation et le taux de mortalité est à priori 10 à 40 fois supérieur à celui de la grippe. Face à cette situation inédite, certaines de nos sociétés ont manqué de préparation et d’anticipation. On peut donc légitimement se demander si la stratégie actuelle d’urgence visant à "aplatir la courbe des contaminations", est également une bonne option à moyen terme. La réponse à cette question est définitivement OUI. En effet, les mesures actuelles, en plus de limiter le pic de l’épidémie, visent à réduire la mortalité associée à Covid-19 et éviter une situation absolument dramatique.

Le confinement n'est pas "vivable" à moyen ou long terme

Les mesures de confinement permettent de réduire le facteur de transmission/contamination (R0), qui de manière simplifiée représente le nombre de personnes contaminées en moyenne par une personne infectée. Si ce taux est inférieur à 1, l’épidémie se dissipe. Au contraire si R0 est supérieur à 1 l’épidémie poursuit une progression exponentielle plus ou moins rapide.

Avant les mesures de confinement, le R0 du Covid-19 était estimé entre 2 et 4 en Europe. Il est important de comprendre que le taux de transmission R0 n’est pas une valeur intrinsèque pour un virus. La valeur de R0 dépend non seulement de différents facteurs que nous ne contrôlons pas, mais surtout des mesures que nous pouvons contrôler, comme l’hygiène, la distanciation sociale et notre capacité à isoler les personnes infectées par le SARS-CoV-2. Le confinement a certainement fait passer le facteur R0 en dessous de la valeur de 1, mais n’est pas “vivable” socialement et encore moins économiquement sur un moyen ou un long terme. Pour autant, si on revient à la situation pré-confinement, avec un facteur R0 de 2 à 4, l’épidémie reprendra rapidement à partir de quelques cas seulement.

"Au niveau individuel, chacun de nous porte et portera la responsabilité du succès de ces mesures collectives de déconfinement. C’est au prix de ces efforts collectifs, déjà réalisés avec succès dans plusieurs pays dès le début de l’épidémie, que nous parviendrons à surmonter cette crise vertigineuse. C’est à notre tour de les accomplir!"

Il faut trouver des mesures

Il nous faut donc trouver des mesures limitant la transmission pour maintenir durablement le facteur R0 en dessous de 1 après le déconfinement tout en rendant de nouveau possible la vie socio-économique. Diviser le R0 par 4 en l’absence de confinement global est possible. Pour cela, il faut mettre en place les mesures rigoureuses et modernes de contrôle pour une sortie de quarantaine.

Il est urgent de définir les stratégies nécessaires à cette sortie de confinement [1, 2]. Il est du ressort des politiques et des autorités de santé de mettre en place leurs conditions d’exécutions "hic and nunc". Trois axes d’action sont à déployer et leur synergie assurera l’efficacité:

Diagnostic: il faut mettre en place des moyens de diagnostic (moyens matériels, humains et savoir-faire) à grande échelle qui doivent s’appuyer sur les différents services de l’État et les sociétés privées par le biais de réquisition ciblée et avec l’aide d’une Réserve scientifique, tel que proposé par la Société française de Virologie au Président de la République le 25 mars dernier [3]. Les personnes ayant été infectées et guéries doivent être identifiées par des tests sérologiques qui sont déjà décrits afin de pouvoir reprendre leurs activités “normales"; ces personnes sont protégées de nouvelles infections par ce virus, renforçant ainsi l’immunité de groupe. Pour les autres, nous devons être en capacité d’identifier rapidement tous les nouveaux cas avant qu’ils ne puissent contaminer d’autres personnes. Les cas-contacts, c’est-à-dire ceux qui ont eu une interaction récente avec les cas confirmés positifs, devront être identifiés, ce qui demandera des efforts de diagnostic importants. Nous devons être en capacité de tester tous les cas suspects avec en priorité le personnel de santé, les personnels et pensionnaires des maisons de repos, puis la population générale. Ces détections positives devront impérativement être associées à des mesures de quarantaine. Confinement sélectif: isoler l’ensemble des personnes infectées quel que soit leur état symptomatique dans des structures dédiées afin d’éviter les contaminations en chaîne. Il est particulièrement important d’insister sur ce point car il est maintenant établi que plus de 85% des contaminations sont intrafamiliales et il est donc inutile de diagnostiquer les populations si ces mesures barrières nécessaires ne sont pas mises en œuvre en amont. De plus, il faudra s’assurer que les patients sortant de l’hôpital ne soient plus contagieux par des tests moléculaires appropriés. La mise en place de structures dédiées provisoires pour accueillir les personnes infectées en convalescence est un moyen indispensable pour enrayer de nouvelles transmissions. Ces structures, qui font actuellement défaut, pourraient facilement être mises à disposition à cette fin.



Adaptation des gestes barrière, incluant l’obligation générale du port du masque: distribuer massivement des masques de protection d'abord aux cas d'infection suspectés, au personnel de santé incluant les médecins de ville, les pharmaciens et les personnels exposés puis à l’ensemble de la population pour permettre son déconfinement. Le port obligatoire de masque de protection respiratoire individuelle est une stratégie préventive qui a été adoptée par différents pays d’Asie pour stopper l’épidémie, comme par exemple en Corée du Sud et à Taiwan.

Contrairement aux idées répandues, le SARS-CoV-2 se transmet à la fois par microgouttelettes et par aérosolisation sur des distances plus importantes qu’un mètre. L’usage systématique de masques de protection respiratoire individuelle dans les commerces, les transports en commun, les lieux de rassemblement, les écoles et les universités viendra renforcer les mesures de “distanciation” sociale et d’hygiène qui resteront applicables. Nous devons veiller à bien appliquer les mesures d’hygiène. Se laver les mains régulièrement et laver toutes surfaces qui pourraient être contaminées par le virus au sein des habitations comme les poignées de porte, les rampes d’escalier. Le virus est capable de rester infectieux jusqu’à trois jours lorsqu’il s’est “déposé” sur une surface métallique ou plastique par exemple. Nous devons également réduire notre exposition sociale, réduire nos déplacements, convaincre les employeurs de pérenniser le télétravail dès lors que cela est possible.