Que peut-on encore faire? Et où?...

Vous habitez Bruxelles, vos enfants vont à l'école en Flandre et vous pratiquez un sport en Wallonie. Dès aujourd'hui, ça devient un casse-tête pour respecter les règles anti-corona, différentes selon les Régions du pays.

À côté des mesures anti-corona prises au niveau fédéral, les entités fédérées ont ajouté leur grain de sel, et celui-ci est parfois costaud. Ainsi, si vous habitez Beersel, travaillez à Bruxelles mais pratiquez un sport à Braine-l'Alleud, tout cela reste dans un rayon de 20 kilomètres mais vous devez désormais vous soumettre à trois régimes différents. Voici le récapitulatif des mesures appliquées dans les trois Régions.

En région bruxelloise

• L'enseignement

Dans l'enseignement francophone, en maternelle et en primaire, les cours sont assurés en présentiel, sauf décision contraire des pouvoirs communaux ou de la direction.

Les écoles secondaires assurent les cours en présentiel jusqu’à ce mardi compris (sauf décision contraire prise par la direction ou les pouvoirs communaux). Ensuite, ces mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre, les élèves auront trois jours de cours à distance. Puis, ils seront en congé pour la semaine de Toussaint. Ces vacances seront prolongées les 9 et 10 novembre et les jeunes ne retrouveront normalement leur classe que le 12, après le jour férié pour l’armistice.

Dans l'enseignement supérieur, tous les cours en présentiel dans les universités et hautes écoles sont suspendus. Seuls les travaux pratiques et les laboratoires pourront rester accessibles.

Les élèves suivant l'enseignement dans une école flamande doivent se soumettre aux règles en vigueur en Flandre, qui sont celles édictées par le Fédéral.

• La vie sociale

La bulle sociale est limitée, comme partout dans le pays, à une personne, qu’on peut voir sans distanciation et sans masque. On peut inviter au maximum 4 personnes chez soi, les mêmes par période de deux semaines, en respectant les règles (distanciation et masque). Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas pris en compte.

En rue, le masque est obligatoire sur tout le territoire de la Région.

Pour les rassemblements en rue, la limite est de 4 personnes au maximum, enfants de moins de 12 ans non compris.

Le couvre-feu débute à 22h et se termine à 6h.

• Les sports

Le sport professionnel peut continuer, mais sans spectateurs, comme dans tout le pays. Toutes les compétitions amateurs, même pour les moins de 12 ans, sont interdites. Les entraînements ne sont permis qu'aux moins de 12 ans. Toutes les infrastructures sportives doivent fermer, piscines, patinoires et centres de fitness compris, sauf pour les moins de 12 ans qui doivent s’entraîner.

• Les rites

Pour les mariages, seuls les conjoints, les témoins et le ministre du culte ou l'officier d'état civil peuvent être présents. Cinq personnes, donc.

Pour les enterrements, seules quinze personnes sont admises en respectant une distance minimale de 1,5 mètre et sans exposition du corps du défunt.

Les offices et cérémonies de culte sont interdits à Bruxelles.

• Cultes

Les offices et cérémonies de culte sont interdits. Les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d'une diffusion peuvent avoir lieu mais uniquement en présence de 10 personnes maximum.

• En maisons de repos

Sont admis deux visiteurs par résident de maison de repos, mais sans câlin.

• La culture

C’est simple, tous les lieux culturels sont fermés: salles de spectacle, bibliothèques, cinémas…

• Restos et bars

Les restaurants et cafés sont fermés dans tout le pays. Les services take-away sont disponibles juqu’à 22h.

• Les loisirs

Les parcs d’attractions sont fermés. Les brocantes, braderies et marchés de Noël sont interdits.

• Le travail

Le télétravail est rendu "le plus obligatoire possible" sauf pour les fonctions essentielles.

• Les commerces

Tous les commerces doivent fermer à 20h et une seule personne peut faire ses courses. Seules les personnes handicapées peuvent être accompagnées. Le masque reste obligatoire.

Les agences de paris et casinos doivent fermer.

En Région wallonne

• L'enseignement

Dans l’enseignement fondamental, les cours sont assurés en présentiel, sauf décision contraire des pouvoirs communaux ou directions.

Les écoles secondaires assurent les cours en classe jusqu’à ce mardi compris (sauf décision contraire prise par la direction ou les pouvoirs communaux). Ensuite, durant trois jours, de mercredi à vendredi, les élèves suivront les cours à distance. Ensuite, ils seront en congé pour la semaine de Toussaint. Celui-ci sera prolongé les 9 et 10 novembre et les jeunes ne retrouveront normalement leur classe que le 12 novembre, après le jour férié du 11/11.

Tous les cours en présentiel dans les universités et hautes écoles sont suspendus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Seuls les travaux pratiques et les laboratoires peuvent rester accessibles.

• La vie sociale

Au-delà de la cellule familiale, la bulle sociale est limitée, comme partout dans le pays, à une personne, qu’on peut voir sans distanciation, sans masque et qu'on peut câliner. On peut inviter au maximum 4 personnes, les mêmes par période de deux semaines. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas pris en compte.

Le couvre-feu débute à 22h et se termine à 6h dans toute la Wallonie.

Certaines communes imposent le port du masque. Pour les rassemblements en extérieur, la limite est de 4 personnes au maximum, enfants de moins de 12 ans non compris, avec distanciation sociale.

• Les sports

Le sport professionnel peut continuer, en intérieur et en extérieur, mais à huis clos, comme dans tout le pays. Pour les amateurs, la compétition est interdite ainsi que les entraînements, sauf pour les jeunes de moins de 12 ans. Pour ces derniers, compétition et entraînements restent accessibles, en intérieur comme en extérieur, et un proche peut les accompagner.

Les stages de la Toussaint sont maintenus. Les vestiaires et buvettes des clubs sont fermés, sauf pour l’organisation des stages de Toussaint pour les moins de 12 ans.

L’activité physique reste recommandée et autorisée, de manière individuelle ou en groupe limité à deux personnes supplémentaires, et sans contact.

• Les rites

Les mariages civils sont célébrés en présence de 40 personnes maximum, dans le respect de la distanciation sociale. Aucune réception ni banquet après la célébration ne peut s’organiser.

Les cérémonies d'enterrement et de crémation peuvent avoir lieu avec distanciation sociale et un maximum de 40 personnes, mais sans exposition du corps. Il est permis d’organiser une réception après les funérailles, avec un maximum de 40 personnes et en gardant la distanciation.

• Les cultes

Pour les services religieux et philosophiques, la règle des 40 personnes est d’application, sauf dérogation spéciale qui permet d’accueillir 200 personnes. Distanciation sociale et masques sont de rigueur. Les contacts physiques et sur des objets sont interdits.

• En maisons de repos

Au sein de maisons de repos, les visites sont limitées à une personne par résident, sans câlin et toujours la même pendant 15 jours. Pas dans la chambre mais dans un espace spécialement dédié à ces rencontres. Les visites en chambre sont uniquement permises pour les personnes en fin de vie et en cas de syndrome de glissement.

• La culture

Les règles du Comité de concertation de la fin de la semaine dernière sont d’application, avec un maximum de 40 personnes présentes, et 200 si des dispositions spécifiques sont appliquées. Bibliothèques, expositions et cinémas restent donc ouverts.

• Les restos et bars

Les restaurants et cafés sont fermés, comme dans tout le pays. Les services take-away sont disponibles juqu’à 22h.

• Les loisirs

Les parcs d’attractions sont fermés, mais pas les jardins zoologiques. Les brocantes, braderies et marchés de Noël sont interdits.

• Le travail

Le télétravail est la règle.

• Les commerces

Les courses doivent se faire à 2 maximum (exception faite des enfants de moins de 12 ans). La vente d’alcool est interdite après 20h. Les night-shops doivent fermer à 22 heures au plus tard, et parfois plus tôt sur décision communale.

Les marchés et foires de petite envergure restent ouverts, mais la consommation de boissons et de denrées alimentaires y est interdite. Les marchés aux puces, les brocantes et les petits marchés de Noël sont interdits.

En Région flamande

Précisons que, ce lundi matin, les bourgmestres des dix-neuf communes de la périphérie bruxelloise se réunissaient pour examiner l'opportunité de mesures supplémentaires, sur le modèle de celles prises à Bruxelles. En attendant leurs décisions, et pour le reste de la Flandre, voici les règles en vigueur. Ce sont celles énoncées au niveau fédéral suite au dernier comité de concertation.

• L'enseignement

Dans l’enseignement fondamental et secondaire, les cours en présentiel sont maintenus partout où c’est possible. Les vacances d'automne sont prolongées jusqu'au 11 novembre inclus.

Le code orange est d'application pour l'enseignement supérieur. À l’exception de la première année (Bac 1), l’occupation des salles est limitée à un étudiant sur cinq en présentiel, avec obligation du port du masque.

• La vie sociale

Hors du cercle familial, les contacts rapprochés sont limités à 1 personne, toujours la même. Chez soi, on ne peut inviter que 4 personnes (+ enfants éventuels), toujours les mêmes également, avec respect des règles de distanciation et port du masque autant que possible.

Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 4 personnes maximum.

Le couvre-feu est appliqué de minuit à 5h du matin.

• Les sports

Les compétitions professionnelles sont autorisées, mais sans public. Les compétitions amateurs sont suspendues, sauf celles qui concernent les jeunes de moins de 18 ans; seul un membre par famille pourra y assister.

Les entraînements supervisés par un entraîneur peuvent avoir lieu, avec un maximum de 40 participants en intérieur et 50 en extérieur.

En dehors d’un contexte organisé, les activités sportives peuvent s’exercer en présence de maximum 4 personnes, sauf pour les personnes vivant sous le même toit et les enfants de moins de 12 ans.

• Les rites

Les mariages civils sont célébrés en présence de 40 personnes maximum, dans le respect de la distanciation sociale. Aucune réception ni banquet après la cérémonie ne peut avoir lieu.

Les enterrements et crémations se déroulent en présence d'un maximum de 40 personnes, avec distanciation sociale et sans exposition du corps. Il est permis d’organiser une réception après les funérailles, avec un maximum de 40 personnes et toujours en gardant la distanciation.

• Les cultes

Pour les services religieux et philosophiques, la règle des 40 personnes est d’application, sauf dérogation spéciale qui permet d’accueillir 200 personnes. Distanciation sociale et masques sont de rigueur. Les contacts physiques et sur des objets sont interdits.

• En maisons de repos

4 visiteurs par résident sont autorisés, dont 1 "contact câlin".

• La culture

En intérieur, 40 personnes sont permises dans les théâtres, salles d’expositions… Sauf si une dérogation a été accordée jusqu’à 200 personnes. La distance de 1m50 doit toujours être respectée entre les différentes bulles dans la salle. Le port du masque reste obligatoire. En extérieur, 400 personnes maximum sont autorisées, avec le masque et la distanciation .

• Les restos et bars

Restaurants et cafés sont tous fermés, seuls les take-away restent ouverts, jusqu’à 22h.

• Les loisirs

Les parcs d’attractions sont fermés, mais pas les jardins zoologiques.

• Le travail

Le télétravail est la règle.

• Les commerces

La vente d’alcool est interdite après 20h. Les night-shops doivent fermer à 22 heures.