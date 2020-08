Que peuvent vraiment faire les bourgmestres face au Covid-19?

Que savent les bourgmestres de la situation épidémiologique dans leur commune? Jusqu'ici, pas beaucoup plus que vous et nous. Mais désormais, ils sont mis au courant, une fois par jour, par Sciensano, de détails sur la propagation du Covid-19 qui les aident à mieux cibler leurs actions.

"Avant, le point de contact communal recevait des éléments relatifs au nombre de cas , explique le bourgmestre d'Evere Ridouane Chahid. Désormais, le bourgmestre obtient également ces informations, ainsi que le périmètre concerné - entre telle et telle rue par exemple." Et une alerte est envoyée si le niveau devient inquiétant , c'est-à-dire qu'il dépasse les 20 cas pour une population de 100.000 habitants.

Que faire de ces données?

Les données communiquées sont anonymes, il ne s'agit pas de cibler une famille en particulier. Mais il faut que, conformément aux décisions du Conseil national de sécurité, le bourgmestre puisse agir avec les mesures adéquates. Mais que peut-il faire? Une feuille de route a été envoyée aux communes. "La première mesure, c'est d'assurer la prévention autour du périmètre concerné, explique le bourgmestre d'Evere. En déposant des flyers, en mobilisant les gardiens de la paix, de la prévention et la police autour des parcs, plaines de jeux ou dans les cafés. Ensuite, on peut imposer le masque dans la zone. Si on considère qu'un parc ou un lieu de culte, par exemple, est trop fréquenté, on peut le faire fermer. "