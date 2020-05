Quelques outils pour bloquer une seconde vague de Covid-19...

Doit-on craindre une deuxième vague de Covid-19 dans la foulée du déconfinement? Ou l'hiver prochain? Au vu de ce qui se passe à l'étranger, la bataille n'est pas gagnée.

Une deuxième vague de Covid-19 sera-t-elle évitable? Près de chez nous, l'Allemagne enregistre des signes inquiétants, juste après les premières mesures de déconfinement. Le taux de reproduction du virus est passé de 0,7 à 1,1 en quelques jours. Trois cantons dépassent déjà la limite "autorisée" de nouveaux cas (50 pour 100.000 habitants). En Corée, un foyer de contamination a été repéré dans un quartier de Séoul et le nombre d'infections est reparti à la hausse. La Chine, qui semblait avoir jugulé l'épidémie, compte à nouveau des cas dans la région de Wuhan, le berceau du virus. La bataille n'est pas gagnée.

"Les risques sont vraiment réels." Jean-Luc Gala Spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la Faculté de médecine de l'UCLouvain

Alors que la phase 1b du déconfinement vient d'être lancée chez nous, avec le retour de contacts sociaux et la réouverture des magasins, les Belges se remettent à croiser du monde. "Les risques sont vraiment réels", avertit Jean-Luc Gala, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la Faculté de médecine de l'UCLouvain. "On a progressé pour certaines mesures d'accompagnements pour sécuriser le déconfinement. Mais le corps médical est inquiet."

Des points positifs, mais...

En matière de tests de dépistage, la Belgique a, ces dernières semaines, fortement augmenté ses capacités. Elle fait même désormais figure d'excellente élève au niveau mondial. On attend les tests sérologiques, détectant la présence d'anticorps.

"S'il y a un rebond majeur, on asphyxie complètement le système hospitalier. Mais si on ne faisait rien, on asphyxiait le système économique et social." Jean-Luc Gala Spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la Faculté de médecine de l'UCLouvain

Le contact tracing se met doucement en place. "Mais ce qui est incroyable, c'est que l'on fasse croiser des données médicales et des données personnelles à des fonctionnaires non assermentés... Et que l'on compare cela avec les méthodes utilisées pour la tuberculose. C'est stupide! La tuberculose, c'est 1.000 cas par an et les données sont traitées par des médecins. Le Covid-19 concerne des millions de citoyens", rappelle le professeur Gala.

Comment éviter le rebond?

"S'il y a un rebond majeur, on asphyxie complètement le système hospitalier. Mais si on ne faisait rien, on asphyxiait le système économique et social", constate le spécialiste des maladies infectieuses.

La situation est d'autant plus complexe que de nombreuses inconnues subsistent, même si la maladie sévit depuis six mois déjà. Mais les connaissances avancent. On sait ainsi depuis peu que les enfants possèdent en fait une charge virale aussi importante que celle des adultes, ce qui pose question par rapport à leur potentiel de transmission, à une petite semaine d'un retour à l'école pour certains d'entre eux.

"Que va-t-il se passer avec ces enfants asymptomatiques? Il faudrait un monitoring précis de la situation. Un contact tracing focalisé sur le microcosme précis du milieu scolaire", plaide le professeur Gala. "Comme il en faudrait un ensuite pour les restaurants: comment se passe la transmission dans ces milieux, à quelle vitesse, quels sont les clusters? On pourrait alors isoler les cas contagieux. Mais en Belgique, on n'est pas actuellement en mesure de travailler comme cela...", lance encore le médecin qui rappelle que 80% des cas de contamination sont non identifiés, c'est-à-dire que la source n'est pas connue. Outre les cas asymptomatiques, participent aussi à ce phénomène les cas dits présymptomatiques, qui transmettent le virus quelques jours savant de développer les premiers symptômes.

Le masque obligatoire

"Ces gens passent sous le radar des tests. C'est pour cela que le port du masque est essentiel! Il faudrait le rendre obligatoire dans les commerces!", réclame le professeur de l'UCLouvain. "Le corps médical se mobilise d'ailleurs pour permettre aux bourgmestres d'avancer les arguments scientifiques et médicaux pour justifier d'obliger le port du masque dans les magasins."

"L'immunité ne se mesure pas qu'aux anticorps! Il y a une autre forme d'immunité, en lien avec nos muqueuses. On peut postuler que le virus fera moins de dégâts à l'avenir..." Michel Moutschen Chef du service des maladies infectieuses au CHU de Liège