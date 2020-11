Quelques signes font espérer un premier impact des mesures contre le Covid

C'est la première nouvelle positive depuis des semaines. Le nombre d'infections et d'hospitalisations continue d'augmenter, mais la hausse se fait moins rapide . Est-ce là l'effet tant attendu des mesures prises par le gouvernement, entrées en vigueur le 19 octobre , avec notamment la fermeture des bars et restaurants? Les prochains jours devront le confirmer.

Les hospitalisations restent l'élément le plus problématique dans la gestion de la pandémie , puisque le secteur, débordé par l'arrivée de patients Covid, crie à l'aide. Le nombre de nouvelles admissions double actuellement tous les 14 jours. Or, la semaine dernière, l'augmentation était bien plus rapide: tous les 8 jours. Mercredi dernier, un record de 743 nouvelles admissions en une journée avait été enregistré. La moyenne sur les sept derniers jours s'établit à 656 nouvelles admissions par jour .

Gagner du temps

"On se trouve sans doute réellement au début d'un impact des mesures, avec une diminution de la circulation du virus, et des différentes conséquences, comme les hospitalisations", espère Yves Van Laethem. Il faudrait d'abord atteindre un plateau et ensuite enregistrer une baisse dans les chiffres afin de permettre, outre le soulagement du secteur des soins, de relancer de manière plus fonctionnelle le testing et le tracing pour espérer gérer la progression de l'épidémie... et éviter une troisième vague.