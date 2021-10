Quels contrôles pour le Covid Safe Ticket à Bruxelles?

Les sanctions existent pour les fraudeurs face à l'obligation de pass sanitaire à Bruxelles. Mais on s'attend à quelques jours de tolérance dans les contrôles, le temps que l'organisation se mette en place.

Le Covid Safe Ticket (CST) est entré en vigueur ce vendredi à Bruxelles. Il faut désormais montrer son pass sanitaire, via un code QR qui prouve qu'on est "covid safe", sur son smartphone ou sur papier, pour entrer dans une série de lieux, comme les restaurants, bars, musées ou encore les hôpitaux.

"Nous allons surtout travailler dans un premier temps à sensibiliser le monde de l'horeca, sportif et culturel." Ridouane Chahid Bourgmestre d'Anderlecht

C'est toute une nouvelle organisation qui doit être mise en place, puisque des personnes (gérant, employé, etc.) sont chargées de contrôler ce pass, et éventuellement de demander la carte d'identité du client. Le but des autorités: protéger la santé des citoyens, éviter la surcharge des hôpitaux avec des patients covid, faire tourner l'économie et relancer la vie sociale.

Mais cette nouvelle obligation, il faut la faire respecter. Les gérants, organisateurs et autres patrons doivent mandater du personnel pour assurer un contrôle qui ne plaît pas toujours. Ceux qui ne possèdent pas le passeport devront être refoulés de l'établissement, les forces de police pourront être appelées... Pas facile pour les petites boîtes...

Lire aussi À savoir pour sortir à Bruxelles avec un Covid Safe Ticket

Tolérance tacite

Afin d'éviter toute crispation, une période de tolérance tacite sera appliquée. Du côté des bourgmestres, on reste d'ailleurs plutôt zen. "Nous n'attendons pas de problèmes spécifiques. Nous allons surtout travailler dans un premier temps à sensibiliser le monde de l'horeca, sportif et culturel", explique le bourgmestre d'Evere, Ridouane Chahid (PS). "Ensuite, tout se fera en collaboration et en bonne intelligence avec les personnes concernées pour que cette obligation soit respectée."

"On ne va pas envoyer la maréchaussée tous azimuts!" Boris Dilliès Bourgmestre d'Uccle

Du côté d'Anderlecht, le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) explique que des messages ont été envoyés "à tous les commerçants qui sont inscrits sur le whatsapp communal" et que des "gardiens de la paix vont faire de la sensibilisation pendant 15 jours".

La police sera-t-elle appelée à intervenir?

"On ne va pas envoyer la maréchaussée tous azimuts!", affirme Boris Dilliès (MR), le bourgmestre d'Uccle. S'il regrette que sa commune doive appliquer la règle du passeport sanitaire alors qu'elle a un bon taux de vaccination, le bourgmestre libéral confirme qu'il compte bien faire appliquer les règles.

"Mais on va être cohérent et conséquent. On sait qu'il y a des problèmes d'effectifs à certains endroits. Dans les centres sportifs de la commune, on doit faire appel parfois à des agents communaux, parfois à des privés pour le contrôle..."

50 à 500 euros Une amende de 50 à 500 euros est prévue pour le client ou participant qui enfreint la règle du CST.

Le bourgmestre d'Etterbeek et président de la Conférence des bourgmestres bruxellois, Vincent De Wolf (MR), relevait aussi, sur Bel RTL ce vendredi matin, ce manque de moyens pour faire respecter les instructions, ainsi qu'une certaine opacité, notamment avec les règles différentes pour l'horeca en terrasse (pas de CST, mais distance entre les tables et masque pour circuler) et en salle (CST obligatoire).

"On va rester pragmatique, rassure le Ucclois Boris Dilliès. Pendant le confinement, on n'a jamais verbalisé quelqu'un qui promenait son chien le soir..."

Quelles amendes?