Qui va pouvoir faire tester ses anticorps contre le Covid-19?

Ces tests se font par prise de sang . Ils sont importants dans le cadre de la pandémie de Covid-19, et surtout pour le déconfinement en cours, parce qu'ils permettent de détecter si le patient a conçu des anticorps contre le virus . Mais on ne sait en revanche pas pour combien de temps un patient est immunisé .

Pour tout le monde?

Et pour les autres? Ils devront s'adresser à leur médecin et payer de leur poche un test qui coûte moins de 10 euros. "Il est clair que la majorité des patients va demander ce test en dehors des conditions", explique le Docteur Thomas Orban. Et pour celui-ci, ça a un réel intérêt de tester, comme le veut d'ailleurs l'OMS, un maximum de personnes. "Ça va nous donner de l'expérience sur la façon dont évolue la maladie", analyse-t-il, tout en insistant sur le risque d'erreur toujours possible.