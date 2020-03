Réassort et e-commerce: la grande distribution est débordée

Après l'hystérie de la fin de la semaine dernière, les grandes enseignes alimentaires tentent de parer au plus pressé. Le réassort des rayons reste un des principaux enjeux et l'e-commerce surchauffe.

Après la ruée irrationnelle dans les rayons vendredi et samedi, le calme est quelque peu revenu dans la grande distribution ce lundi. "Il y a plus de monde qu’un lundi normal, mais c’est bien moins agité que ce week-end", note Julien Wathieu, directeur de la communication de Lidl

Les enseignes ont pris différentes mesures pour tenter à la fois de faire tourner la machine tout en assurant la sécurité du personnel et des clients. Delhaize donne ainsi la priorité aux seniors pour faire leurs courses entre 8H et 9H. "Nous demandons aussi de n'avoir qu'un client par chariot", ajoute Roel Dekelver, le porte-parole de Delhaize. Il est donc recommandé de ne pas faire les courses en famille.

De son côté, Aldi permet aux gérants de ses enseignes de ne laisser entrer que 50 clients à la fois dans ses magasins. "Une mesure prise par respect pour nos collaborateurs", indique Dieter Snoeck le porte-parole. Dans les boucheries Renmans attenantes aux Aldi, un maximum de trois clients en même temps seront autorisés dans la boucherie. Même mesure chez Colruyt où un filtrage est opéré à l’entrée en cas de pic de fréquentation. Témoignage de votre serviteur: les caissières et caissiers portent bel et bien des gants et ne remplissent plus eux-mêmes les sacs des clients.

Réapprovisionner les rayons

Ces mesures de protection répondent aux demandes des syndicats du secteur qui rencontrent ce soir Comeos, la fédération du secteur de la distribution. L'ACV Puls (CSC) veut ainsi instaurer une fermeture des magasins pendant le service, de 1h30 voire 2h. "Cela allégerait le travail du personnel et il pourrait profiter de ce moment pour remplir les rayons", estime la secrétaire ACV Kristel Van Damme.

Toutes les enseignes consultées confirment effectivement des problèmes pour réachalander les rayons tant ils ont été dévalisés ces derniers jour par des clients affolés alors que, nous assure-t-on, il n’y a pas de rupture de stock dans les entrepôts - au point qu’elles doivent faire appel à du personnel supplémentaire.

Colruyt a mobilisé, sur base volontaire, un millier de collaborateurs pour donner un coup de main en rayons. Idem chez Delhaize où du personnel IT, RH et marketing a également été mobilisé, "comme on le fait lors des fêtes de fin d’année", explique Roel Dekelver. Chez Aldi, les équipes vont être renforcées avec l’engagement d’étudiants.

Du côté de l’e-commerce, il y a aussi quelques couacs suite à la demande exponentielle (+50% chez Delhaize), les services étant au bord de la saturation : "On privilégie la livraison à domicile pour les personnes âgées et invitons les autres à venir prendre livraison aux points de retrait", indique Roel Dekelver chez Delhaize.

Mais pour certaines commandes, il faut parfois attendre plusieurs jours. Chez Colruyt, qui a vu les demandes pour ces services augmenter de 70%, on a dû refuser des commandes samedi et lundi. Chez Carrefour, le site indique que suite à un pic exceptionnel de commandes, il ne peut garantir la disponibilité de tous les produits ni l'heure d'enlèvement des commandes.

Fermetures dans les enseignes spécialisées