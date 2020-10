Recours en justice contre la fermeture de l'horeca

"Cette action est le début d’un long combat que nous allons mener en front commun avec de nombreux secteurs, afin d’obtenir le respect de nos droits et libertés", explique le CIMS dans un communiqué envoyé par le SDI (Syndicat des indépendants et des PME). "Il est également évident que les premières mesures compensatoires, annoncées par le gouvernement, sont largement insuffisantes dans le cadre de ces fermetures ", regrette le collectif qui souligne que les "mesures économiques mises en place depuis le début de la crise sont largement insuffisantes".

Une mesure très controversée

Rappelons que David Clarinval, ministre des Indépendants et des PME, assume difficilement la paternité de la décision de fermeture. Il l'avait déjà souligné vendredi, au sortir du comité de concertation. "J'ai tenu personnellement à ce que les mesures ne soient pas prises." "L'horeca est une cible un peu facile et je le regrette mais la décision est collégiale et je me dois de l'assumer", disait-il, soulignant son soutien au secteur. "J'ai pris acte et j'ai obtenu 500 millions en compensation. Il faut un acte très fort, un soutien important pour ce secteur touché dramatiquement."