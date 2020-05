Redoublement post-confinement? Le moins possible

Le gouvernement de la FWB a entériné la décision de supprimer les épreuves externes (CEB, CE1D et CESS). Le conseil de classe, en concertation avec les parents et l'élève, se penchera sur les cas les plus difficiles.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est réuni hier pour entériner les dispositions prises pour clôturer l'année scolaire. Les épreuves externes (CED, CE1B et CESS) ont été annulées, un arrêté royal a été rédigé dans ce sens. Mais sur quelle base, alors, décider de qui passera, et qui ne passera pas ?

"Ce n’est pas le moment de mettre des élèves en difficulté dans leur réussite. Sur un plan pédagogique, cela n’a pas de sens. Sur un plan équitable non plus."

L'objectif sera d'éviter les redoublements. "L'idée, c'est d'être bienveillant. Il faut avoir en tête qu'à partir du 25 mai, les écoles pourront aussi rappeler les élèves les plus en difficultés pour faire de la remédiation", dit-on au cabinet de la ministre de l'Enseignement Caroline Désir. Dans certains cas, les redoublements resteront difficilement évitables. Le conseil de classe se réunira pour évaluer les situations les plus problématiques, et en discutera avec les parents et l'enfant. Pour le nouvel administrateur général du réseau WBE, Julien Nicaise, cette décision est la meilleure. "Ce n’est pas le moment de mettre des élèves en difficulté dans leur réussite. Sur un plan pédagogique, cela n’a pas de sens. Sur un plan équitable non plus."