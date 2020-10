Réduire la bulle à 3 personnes freinera-t-il le Covid-19?

Les chiffres de propagation du nouveau coronavirus augmentent à nouveau, et très rapidement. La diminution de la bulle sociale, de 5 à 3 personnes, se profile.

L'évolution des statistiques n'est absolument pas bonne: le message des porte-parole de Sciensano est clair, la propagation du Covid-19 en Belgique n'est plus sous contrôle. Quelques chiffres: la moyenne quotidienne des nouvelles contaminations a franchi la barre des 2.000 cas, le nombre moyen de nouvelles infections a grimpé de 32% par rapport à la période de sept jours précédente, alors que des chiffres récents laissaient espérer une stabilisation.

Les provinces de Namur et de Luxembourg connaissent la plus forte augmentation mais près de 10% des cas constatés la semaine passée proviennent de quatre communes: Molenbeek, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Anderlecht. Et en un mois, le nombre d'infections a décuplé auprès des plus de 90 ans.

Un baromètre en préparation

Que faire? Pour l'instant, aucun Conseil national de sécurité (CNS) n'est planifié. Le premier Comité de concertation du nouveau gouvernement fédéral, qui comprend aussi des représentants des entités fédérées, est prévu ce lundi à 18h. Il devrait notamment porter sur le baromètre déterminant les mesures à prendre en fonction de l'évolution de l'épidémie, et élaboré par le Celeval. Sa première mouture avait été rejetée par le CNS. Les réunions de Comité de concertation servent notamment à préparer celles du CNS.

"Partout, on est frileux pour réinstaurer des mesures chocs, comme un confinement global, mais à partir du moment où on baisse la garde globale, ce que fait chaque individu prend toute son importance." Yves Van Laethem Virologue

Évidemment, avec la mise sur pied du gouvernement De Croo, le Conseil de sécurité et le Comité de concertation voient apparaître de nouvelles têtes, qui doivent s'immerger au plus vite dans ce dossier sanitaire, après une semaine de flottement. Et un certain flou règne autour du Celeval, qui rassemble des représentants de Sciensano, des SPF Intérieur et Mobilité ou des administrations régionales. Restera-t-il à l'identique?

Bulle réduite?

Un début de cacophonie est apparu ce week-end. Le nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) a recommandé, en "ami", sur RTL-TVI, de limiter ses contacts à trois personnes en dehors de son ménage, alors que la bulle de cinq personnes est officiellement en vigueur. On s'attend donc à ce que certaines règles soient renforcées prochainement.

"Passer d'une bulle de 5 contacts à 3 ne va pas sauver la situation en quinze jours!" Yves Van Laethem Virologue

Cette idée de restreindre le nombre de contacts "fait partie des mesures à dessiner dans le cadre du nouveau baromètre", explique Yves Van Laethem. "Actuellement, en Europe, tout le monde cherche la solution. Et se demande pourquoi les anciennes recettes ne fonctionnent plus." Le virologue porte-parole interfédéral du centre de crise estime que la diminution à trois du nombre de relations fait sens, "même si ça ne va pas sauver la situation en quinze jours! Il faut que les gens appliquent les recettes habituelles. Partout, on est frileux pour réinstaurer des mesures chocs, comme un confinement global, mais à partir du moment où on baisse la garde globale, ce que fait chaque individu prend toute son importance: il ne faut pas baisser sa garde personnelle!"

"On ne peut pas attendre quinze jours"

Il apparaît que l'essentiel des contaminations se passe dans les cercles familial et privé. Les écoles sont toujours en code jaune, même si le nombre de cas est en nette augmentation, comme le démontrait le baromètre de l'ONE vendredi (114 cas pour 100.000 élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire francophone quatre semaines après la rentrée, contre 36 pour 100.000 lors de la 2e et 80 pour 100.000 lors de la 3e).