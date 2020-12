Refuser de porter un masque est un motif grave de licenciement

Une faute grave est une faute qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations de travail . Telle est la définition qu'en donne la loi.

En règle, c'est à celui qui invoque la faute et qui provoque la rupture du contrat de travail et qui doit apporter la preuve de la gravité de celle-ci s'il y a contestation. Toutefois, certains travailleurs, qui bénéficient d'une protection en raison du mandat qu'ils exercent au sein du conseil d'entreprise ou du CPPT ou simplement de leur candidature, ne peuvent être licenciés sans l'autorisation préalable du tribunal; ce pour quoi une procédure très particulière est prévue.

L'employeur doit donc exposer la faute qu'il reproche au travailleur protégé concerné et le tribunal en apprécie la gravité et autorise, le cas échéant, le licenciement. C'est dire la valeur de la jurisprudence en la matière puisqu'il s'agit d'une véritable validation du critère de gravité .

Dans un jugement du 8 juillet 2020 (rôle général 20/521/A) qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'une publication, la section de Hasselt du tribunal du travail d’Anvers a rendu un jugement très intéressant en la matière et ce, d'autant plus qu'il touche ce qui est devenu notre quotidien à tous le port du masque .

L'effort que constitue le port du masque et les inconvénients qui en découlent doivent être acceptés par tous si bien que le refus de se plier à l'obligation imposée légitimement par l'employeur constitue une faute grave à elle seule.

Un homme de caractère

Engagé d'abord dans le cadre d'un contrat intérimaire, un ouvrier avait été engagé définitivement et avait gravi des échelons au sein de l'entreprise puisqu'il était devenu responsable d'une ligne de production de l'emballage de produits alimentaires. À plusieurs reprises, des observations avaient dû lui être faites à propos de son comportement à l'égard de ses collègues. Il s’était même montré violent et avait cassé du matériel coûteux…

Deux nouveaux événements allaient conduire son employeur à entamer cette procédure particulière pour être autorisé à le licencier pour faute grave, car il s'était porté candidat aux élections sociales de 2020. D'une part, dans un moment manifeste d'énervement, il avait à nouveau cassé du matériel de valeur et, d'autre part, alors même qu’une information très précise avait été donnée à l'ensemble du personnel à ce sujet, il avait refusé de porter un masque malgré des remarques lui ayant été faites à ce sujet.

Deux fautes lui étaient donc reprochées à propos desquelles le tribunal, après examen de celles-ci et des moyens de défense de l'intéressé, s'est prononcé.

Deux fautes distinctes

La première faute ayant consisté à détruire du matériel coûteux fut reconnue comme une faute grave à part entière et ce, malgré les tentatives d'explications du travailleur liées à l'énervement qui aurait été le sien au moment des faits. Le tribunal estima qu’eu égard à son niveau de responsabilité et de compétence, il aurait dû maîtriser son stress.

La seconde faute — et c'est celle-là qui présente plus d'intérêt compte tenu de l'actualité — fit l'objet d'un examen attentif et «citoyen» de la part du tribunal.