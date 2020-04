Le laxisme de certains Belges fait craindre aux virologues Marc Van Ranst et Steven Van Gucht une recrudescence de l'épidémie et l'obligation de renforcer les mesures actuelles de confinement.

Avertissements sévères

Steven Van Gucht, virologue et porte-parole interfédérale de la lutte contre le Covid-19, regrette cette attitude trop laxiste vis-à-vis des mesures de confinement. "Il est normal que les gens se lassent des mesures. Mais nous devons être conscients que le virus continue de circuler . Si nous devenons plus laxistes maintenant, nous en verrons les effets dans deux semaines", disait-il sur VTM ce dimanche.

"Il y a donc des individus qui, par leur mauvaise conduite, vont nous rapprocher d'un verrouillage à la Wuhan!" , avertit pour sa part le virologue Marc Van Ranst sur Facebook. Et après, vous ne serez plus autorisés à faire du sport ou à travailler dehors."

Quid des mesures?

Alors, renforcement des mesures ou déconfinement en vue? On sait qu'un groupe de dix experts réfléchit actuellement à la levée progressive des mesures actuelles. Leurs décisions seront évidemment en grande partie dictées par l'évolution de la gestion de l'épidémie. Mais même si certaines mesures sont levées d'ici quelques semaines, Steven Van Gucht estime qu'il sera "difficile" de voyager à l'étranger cet été. "Mais nous serons plus libres que nous ne le sommes actuellement", promet-il. "J'espère que nous pourrons nous asseoir à une terrasse."

On devrait en savoir plus mercredi dans la foulée du Conseil national de sécurité. Les mesures actuelles contre le coronavirus seront évaluées et de la clarté sera vraisemblablement apportée sur les festivals d'été, la réouverture ou non des écoles, les avis de voyage pour l'été, les règles pour les jardineries.