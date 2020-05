Réouverture des musées | 4 commissaires d'expo livrent leur coup de cœur

Sam Jinks, "Woman and Child" (2010)

Le coup de cœur de Benoît Remiche: "Quand je l’ai vue à Rotterdam, j’ai été touché comme doit le faire l’art: provoquer une émotion et mettre en mouvement. Ce n’est pas qu’une grand-mère et son petit enfant, mais une femme qui prend dans ses bras la petite fille qu’elle a été. C’est le cycle de la vie. Détail émouvant, la robe a été conçue par la mère de l’artiste australien dans une étoffe qui appartenait à sa mère à elle. C’est l’œuvre préférée des visiteurs."

Nicolas Rubinstein, "Mickey is also a rat" (2006)

la découvrir à l’entrée de l’expo dans un cabinet de curiosités. Cet artiste plasticien parisien interroge notre imaginaire d’enfant et notre rapport à la culture du divertissement, au matérialisme, à la globalisation. Le rat, c’est aussi la figure du réprouvé, le vecteur d’épidémies et pourtant tellement proche de nous. Il est fascinant et dans l’air du temps.

Sex Pistols, "God Save the Queen" (1977)

Le coup de cœur de Arnaud Bozzini: "Cette affiche résume bien l’exposition qui explore le langage visuel du mouvement punk et de la contreculture qui va marquer la scène culturelle jusqu’à aujourd’hui. On en reconnaît tout de suite les codes: l’ironie cinglante, le détournement, l’usage graphique de la typo et les couleurs flash. Une langage hérité du constructivisme révolutionnaire des Russes et une image qui appartient à l’inconscient collectif.