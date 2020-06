Réouverture mitigée des restaurants

"Très calmement, ce ne fut pas la grande foule, on s’y attendait" , commente Yves Deflandre (groupe Accueil & Tradition, restaurants Vincent, La Taverne du Passage et quatre autres brasseries sur la Grand-Place de Bruxelles). "Avec le port obligatoire du masque pour le personnel, cela donne une impression très bizarre, une drôle d’atmosphère, un manque de convivialité. La distance physique entre les tables est bien sûr respectée sans trop de soucis dans nos différents restaurants".

L’absence de touristes est aussi déterminante pour ce manque de clients lors de cette réouverture, de plus un lundi, jour traditionnel de fermeture pour la majorité des établissements. "Six couverts ce midi à La Taverne mais ce soir, nous avons une trentaine de réservations chez Vincent. Dans le centre-ville, on va aussi ressentir l’impact du télétravail pour les services du déjeuner et nous travaillons beaucoup avec les repas d’affaires. Je crains que les business lunchs ne diminuent fortement". Les cartes? "Elles sont désormais réduites mais j’ai souhaité maintenir les suggestions classiques, celles qui sont incontournables, dans chacun des restaurants. Et elles sont désormais présentées via un QR code. Nous n’avons guère été gâtés. Après les attentats de 2016, le Covid-19 va aussi faire mal aux restaurants du centre-ville."