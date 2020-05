Reprise du contrôle du stationnement payant le 18 mai à Bruxelles

Les bourgmestres et la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) se sont entendus pour rétablir le contrôle du stationnement réglementé à partir du 18 mai. Depuis l'arrêt du stationnement payant le 18 mars, parking.brussels a perdu près de 2 millions d'euros.

Afin de se conformer aux mesures de confinement prises par le niveau fédéral, le contrôle du stationnement payant en voirie avait été suspendu le 18 mars dernier dans les 19 communes bruxelloises. Mais ce mercredi matin, les bourgmestres et la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) se sont entendus pour rétablir le contrôle du stationnement réglementé à partir du 18 mai . Une décision qui devra encore être entérinée ce jeudi par le gouvernement régional.

Selon la ministre écologiste, une reprise rapide du contrôle est importante pour limiter le risque de voir un retour massif de l’usage de la voiture individuelle sur des distances très réduites, et favoriser le transfert modal de la voiture vers les autres alternatives de déplacement. "Elle est également essentielle pour assurer la rotation du stationnement dans les zones commerciales et pour préserver les places de stationnement des riverains et de leurs visiteurs dans les zones à vocation résidentielle."